На маленьком плоту: необычное спасение краба

Пластиковое загрязнение – одна из самых серьезных угроз для обитателей Мирового океана. Пластик попадает в организмы животных, служит причиной их смерти и продвигается все выше по пищевой цепочке.
Фотограф Кельвин Лай (Kelvin Lai) привел исключительный пример того, когда мусор послужил на благо морской фауне: занимаясь каякингом у побережья Сингапура, мужчина заметил краба, который использовал шлепанец в качестве средства передвижения.
Этот краб относится к семейству плавунцов (Portunidae) и отличается крупными, похожими на весла клешнями. Обычно эти членистоногие держатся неподалеку от берега, но данный краб отчего-то заплыл в открытое море. Без помощи импровизированного «плота» краб вряд ли остался бы в живых.
Paddler crab surfs by S'pore kayaker on an abandoned slipper https://t.co/UWdi69rg2w pic.twitter.com/1fR8VqXjOY— Mothership.sg (@MothershipSG) June 1, 2021
Дальнейшая судьба животного неизвестна: по словам фотографа, на момент съемки краб был жив, но куда его унесли волны потом, Кельвин не знает.
Посмотрите, как другой краб спрятался в пластиковом колпачке – это еще одна иллюстрация пагубного воздействия человека на природу.