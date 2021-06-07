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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Природа

На маленьком плоту: необычное спасение краба

Анастасия Баринова
07 июня 2021
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Фото: Kelvin Lai/Singapore Wildlife Sightings
Мусор становится неотъемлемой частью жизни животных.

Пластиковое загрязнение – одна из самых серьезных угроз для обитателей Мирового океана. Пластик попадает в организмы животных, служит причиной их смерти и продвигается все выше по пищевой цепочке. 

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Фотограф Кельвин Лай (Kelvin Lai) привел исключительный пример того, когда мусор послужил на благо морской фауне: занимаясь каякингом у побережья Сингапура, мужчина заметил краба, который использовал шлепанец в качестве средства передвижения.

Этот краб относится к семейству плавунцов (Portunidae) и отличается крупными, похожими на весла клешнями. Обычно эти членистоногие держатся неподалеку от берега, но данный краб отчего-то заплыл в открытое море. Без помощи импровизированного «плота» краб вряд ли остался бы в живых.

Дальнейшая судьба животного неизвестна: по словам фотографа, на момент съемки краб был жив, но куда его унесли волны потом, Кельвин не знает. 

Посмотрите, как другой краб спрятался в пластиковом колпачке – это еще одна иллюстрация пагубного воздействия человека на природу.

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