На маленьком плоту: необычное спасение краба

Фотограф Кельвин Лай (Kelvin Lai) привел исключительный пример того, когда мусор послужил на благо морской фауне: занимаясь каякингом у побережья Сингапура, мужчина заметил краба, который использовал шлепанец в качестве средства передвижения.

Этот краб относится к семейству плавунцов (Portunidae) и отличается крупными, похожими на весла клешнями. Обычно эти членистоногие держатся неподалеку от берега, но данный краб отчего-то заплыл в открытое море. Без помощи импровизированного «плота» краб вряд ли остался бы в живых.