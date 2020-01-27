В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы

За вечер 27 января прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега, днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см. Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, общий прирост снега в Москве составит от 4 до 8 см, сообщают «Метеоновости».

Причиной сильного снегопада станет теплый фронт с Атлантики, который уже вышел на Карелию и Финский залив. К 18 часам понедельника его влияние начнет сказываться в столичном регионе, начиная с западных и с северо-западных районов. Температура воздуха останется отрицательной благодаря антициклону, пришедшему с востока.

Ночью 28 января температура в Москве будет около -3 градусов, к утру местами ожидается понижение температуры до -5..-6 градусов.