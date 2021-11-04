На нетронутых альпийских высотах найден нанопластик

Ученым удалось рассчитать скорость осаждения нанопластика: в неделю на каждый квадратный метр выпадает 200 миллиардов частиц. Исследователи также обнаружили корреляцию между концентрацией нанопластика и ветрами, дующими со стороны крупных европейских городов. В первую очередь это Франкфурт и немецкий промышленный район Рур; Париж, Лондон и несколько населенных пунктов в Нидерландах.

Моделирование подтвердило эту гипотезу: нанопластик действительно прилетает по воздуху. Это плохая новость: она означает, что в городах люди дышат не только выхлопами и другими опасными соединениями – нанопластик также входит в этот «коктейль».

Узнайте, как животные могут преобразовывать микропластик в его нано-вариант.