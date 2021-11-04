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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

На нетронутых альпийских высотах найден нанопластик

Анастасия Баринова
04 ноября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: ZAMG-SBO/GernotWeyss
Он принесен по воздуху из мегаполисов.

Команда ученых обнаружила нанопластик в районе альпийской высотной обсерватории Соннблик. Исследования окружающей среды здесь ведутся регулярно: целью является поиск ряда органических частиц. Ранее здесь удавалось выявить микропластик, который уже распространился по всей планете. Новый метод, расширяющий диапазон исследований, позволил найти нанопластик размером менее 200 нм, что составляет примерно одну сотую ширины человеческого волоса.

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ZAMG-SBO/GernotWeyss Вид на Альпы с обсерватории Соннблик.

Вершины Альп – местность, максимально удаленная от любой цивилизации. Ученые были удивлены своим открытием и приступили к поиску путей, которыми прибыл нанопластик.  

«Маловероятно, что он взялся прямиком из нетронутых альпийских регионов. Тогда откуда? Мы полностью изменили наш исследовательский проект, чтобы изучать этот вопрос».

Ученым удалось рассчитать скорость осаждения нанопластика: в неделю на каждый квадратный метр выпадает 200 миллиардов частиц. Исследователи также обнаружили корреляцию между концентрацией нанопластика и ветрами, дующими со стороны крупных европейских городов. В первую очередь это Франкфурт и немецкий промышленный район Рур; Париж, Лондон и несколько населенных пунктов в Нидерландах.

Моделирование подтвердило эту гипотезу: нанопластик действительно прилетает по воздуху. Это плохая новость: она означает, что в городах люди дышат не только выхлопами и другими опасными соединениями – нанопластик также входит в этот «коктейль».

Узнайте, как животные могут преобразовывать микропластик в его нано-вариант.

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