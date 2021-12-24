На опустевшие пляжи Таиланда вернулись редкие черепахи

Биологи из Морского биологического центра Пхукета поделились радостными наблюдениями: на местные пляжи вернулись черепахи. До пандемии эти прибрежные участки были заполнены туристами, что негативно отражалось на жизни редких морских обитателей.
На протяжении последнего года специалисты замечают возвращение водных рептилий. В период с октября 2020 года по февраль 2021 года на Пхукете было обнаружено 18 гнезд кожистых черепах (Dermochelys coriacea). Не разочаровал и новый сезон: уже в ноябре было найдено более ста яиц. Примерно через два месяца из них вылупятся детеныши и сразу же направятся к морю.
Природа распорядилась так, что шансов у черепашат очень мало: примерно один из 1000 доживает до взрослого возраста. Именно поэтому крайне важно оберегать места гнездования этих животных, относящихся к уязвимым и вымирающим видам.
Помимо кожистой, на пляжи Пхукета впервые за два десятилетия вернулась оливковая черепаха (Lepidochelys olivacea). Но по мере того, как Таиланд начинает снова открывать свои двери для полностью вакцинированных иностранных туристов, биологи теряют оптимизм.
Среди других факторов, ставящих существование морских пресмыкающихся под угрозу – глобальное потепление, которое наносит ущерб коралловым рифам, повышает температуру воды и песка. В более теплой среде рождается больше самок, и такой перевес работает на сокращение популяции.
Также проблемой остается загрязнение: пластик и рыболовные снасти являются основной причиной болезней и смерти морских обитателей. По словам ветеринаров, доставленные в клиники черепахи в 56% случаев запутались в мусоре или проглотили его.
В Таиланде реализуется программа помощи морским черепахам. Особи, которых удалось вылечить, отправляются обратно в естественную среду. Все места гнездований наносятся на карту, и там устанавливаются заградительные барьеры. После того, как черепашата вылупятся, экологи окружают их повышенным вниманием, следя, чтобы ничто не помешало им добраться до моря.
Незаконное хранение или продажа яиц кожистых черепах карается тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет и штрафом в размере до 50 000 долларов. И наконец несколько неправительственных организаций учредили вознаграждения для местных жителей, которые сообщат о найденном гнезде черепахи.
Посмотрите, как больным черепахам помогают в Дубае.