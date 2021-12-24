Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

На опустевшие пляжи Таиланда вернулись редкие черепахи

Анастасия Баринова
24 декабря 2021
22680507287_302d14e727_c.jpg
Фото: NPS Climate Change Response/Flickr
6780166094_9b935bbda4_c.jpg
Фото: Jeroen Looyé/Flickr
5406890987_63d3118a3c_c.jpg
Фото: Jolene Thompson/Flickr
Отсутствие туристов помогло исчезающим рептилиям.

Биологи из Морского биологического центра Пхукета поделились радостными наблюдениями: на местные пляжи вернулись черепахи. До пандемии эти прибрежные участки были заполнены туристами, что негативно отражалось на жизни редких морских обитателей.

/upload/iblock/f6f/f6f90679925d6a7788401657c4b3104e.jpg
Читайте такжеТуристы стали врагами оливковых черепах

На протяжении последнего года специалисты замечают возвращение водных рептилий. В период с октября 2020 года по февраль 2021 года на Пхукете было обнаружено 18 гнезд кожистых черепах (Dermochelys coriacea). Не разочаровал и новый сезон: уже в ноябре было найдено более ста яиц. Примерно через два месяца из них вылупятся детеныши и сразу же направятся к морю.

«Их гнездование увеличилось за последние два года благодаря отсутствию туристов, шума и светового загрязнения. Мы никогда не видели такого количества за 20 лет», – Конгкиат Киттиватанавонг, директор Морского биологического центра Пхукета.

Природа распорядилась так, что шансов у черепашат очень мало: примерно один из 1000 доживает до взрослого возраста. Именно поэтому крайне важно оберегать места гнездования этих животных, относящихся к уязвимым и вымирающим видам.

Помимо кожистой, на пляжи Пхукета впервые за два десятилетия вернулась оливковая черепаха (Lepidochelys olivacea). Но по мере того, как Таиланд начинает снова открывать свои двери для полностью вакцинированных иностранных туристов, биологи теряют оптимизм.

Среди других факторов, ставящих существование морских пресмыкающихся под угрозу – глобальное потепление, которое наносит ущерб коралловым рифам, повышает температуру воды и песка. В более теплой среде рождается больше самок, и такой перевес работает на сокращение популяции.

/upload/iblock/e39/e39ef2d7c857b5b59b5220886a8e32aa.jpg
Читайте такжеЗеленые черепахи остались без самцов

Также проблемой остается загрязнение: пластик и рыболовные снасти являются основной причиной болезней и смерти морских обитателей. По словам ветеринаров, доставленные в клиники черепахи в 56% случаев запутались в мусоре или проглотили его.

В Таиланде реализуется программа помощи морским черепахам. Особи, которых удалось вылечить, отправляются обратно в естественную среду. Все места гнездований наносятся на карту, и там устанавливаются заградительные барьеры. После того, как черепашата вылупятся, экологи окружают их повышенным вниманием, следя, чтобы ничто не помешало им добраться до моря.

Незаконное хранение или продажа яиц кожистых черепах карается тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет и штрафом в размере до 50 000 долларов. И наконец несколько неправительственных организаций учредили вознаграждения для местных жителей, которые сообщат о найденном гнезде черепахи.

Посмотрите, как больным черепахам помогают в Дубае.

рекомендации
Карта, Россия

Силы природы на пользу человеку: новые российские технологии

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц