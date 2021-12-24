На опустевшие пляжи Таиланда вернулись редкие черепахи

Природа распорядилась так, что шансов у черепашат очень мало: примерно один из 1000 доживает до взрослого возраста. Именно поэтому крайне важно оберегать места гнездования этих животных, относящихся к уязвимым и вымирающим видам.

Помимо кожистой, на пляжи Пхукета впервые за два десятилетия вернулась оливковая черепаха (Lepidochelys olivacea). Но по мере того, как Таиланд начинает снова открывать свои двери для полностью вакцинированных иностранных туристов, биологи теряют оптимизм.

Среди других факторов, ставящих существование морских пресмыкающихся под угрозу – глобальное потепление, которое наносит ущерб коралловым рифам, повышает температуру воды и песка. В более теплой среде рождается больше самок, и такой перевес работает на сокращение популяции.