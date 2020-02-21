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Природа

На озере в Китае выросла гигантская ледяная стена: видео

Анастасия Баринова
21 февраля 2020
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Фото: South China Morning Post/YouTube
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Фото: South China Morning Post/YouTube
Ее высота может достигать 20 метров.

На границе Приморского края России и китайской провинции Хэйлунцзян находится озеро Ханка, или Синкайху. Его площадь составляет около 4000 км²; оно является частью одноименного заповедника: на этом пресноводном озере сложилась уникальная экосистема с богатым видовым разнообразием. Его также используют для остановки перелетные птицы, следующие через Азиатско-Тихоокеанский регион.

Зимой при определенных погодных условиях здесь происходит необыкновенное «ледовое шоу»: на поверхности появляется стена изо льда.

Для ее возникновения необходим сильный ветер определенного направления и температура -10 °C. Вода начинает замерзать, но ветер ломает лед на огромные куски и нагромождает друг на друга.

Начинаясь с трехметровой высоты, стена очень быстро вырастает до двух десятков метров. Это явление длится около недели, что привлекает на побережье туристов и фотографов.

Посмотрите на стену снега, появившуюся под Санкт-Петербургом.