На озере в Китае выросла гигантская ледяная стена: видео

На границе Приморского края России и китайской провинции Хэйлунцзян находится озеро Ханка, или Синкайху. Его площадь составляет около 4000 км²; оно является частью одноименного заповедника: на этом пресноводном озере сложилась уникальная экосистема с богатым видовым разнообразием. Его также используют для остановки перелетные птицы, следующие через Азиатско-Тихоокеанский регион.

Зимой при определенных погодных условиях здесь происходит необыкновенное «ледовое шоу»: на поверхности появляется стена изо льда.