На озере в Китае выросла гигантская ледяная стена: видео

На границе Приморского края России и китайской провинции Хэйлунцзян находится озеро Ханка, или Синкайху. Его площадь составляет около 4000 км²; оно является частью одноименного заповедника: на этом пресноводном озере сложилась уникальная экосистема с богатым видовым разнообразием. Его также используют для остановки перелетные птицы, следующие через Азиатско-Тихоокеанский регион.
Зимой при определенных погодных условиях здесь происходит необыкновенное «ледовое шоу»: на поверхности появляется стена изо льда.
Для ее возникновения необходим сильный ветер определенного направления и температура -10 °C. Вода начинает замерзать, но ветер ломает лед на огромные куски и нагромождает друг на друга.
Начинаясь с трехметровой высоты, стена очень быстро вырастает до двух десятков метров. Это явление длится около недели, что привлекает на побережье туристов и фотографов.
Посмотрите на стену снега, появившуюся под Санкт-Петербургом.