Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

На полюсе холода в Якутии +38 °C. Это рекорд для Арктики

Михаил Сысоев
22 июня 2020
Верхоянск
Фото: Wikimedia Commons
Рекордная жара зафиксирована в городе Верхоянск.

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном как северный полюс холода, 20 июня прогрелась до +38,4 °C. Как отмечает начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 °C. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 °C.

По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время — это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне.

«Уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит, начиная с 26-27 июня там будет смещаться очень холодный циклон. В Верхоянье довольно прилично похолодает — до плюс 15 градусов, возможно, будут осадки в виде мокрого снега», — Татьяна Маршалик.

Если данные о температуре подтвердятся, то это станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга, подчеркнул у себя в Twitter синоптик Этьенн Капикян. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура +37,8 °C.

Метеоролог и эксперт CBS Джефф Бераделли сравнил температуру в Сибири с погодой в Майами.

«Вероятно, это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Арктике <…> Даже в Майами температура только один раз поднималась до 38 градусов. Но причина в том, что Майами находится около океана. Не очень уместное сравнение, потому что земля нагревается быстрее, чем вода, а морской бриз охлаждает Майами, однако сам по себе это интересный факт, в который трудно поверить», — Джефф Бераделли.

Верхоянск входит в книгу рекордов Гиннесса за самый экстремальный температурный диапазон — от -68 °C зимой до +37,2 °C летом (предыдущий максимальный показатель жары в городе).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на десять-двенадцать градусов. Если этот антициклон простоит еще неделю, вырастут риски природных пожаров.

Узнайте, как ученые картографировали одну пятую часть всего океанического дна.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Возможно, самая милая викторина в истории нашего сайта

Карта, Россия

Куда поехать в этом году? Есть несколько вариантов!