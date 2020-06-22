На полюсе холода в Якутии +38 °C. Это рекорд для Арктики

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном как северный полюс холода, 20 июня прогрелась до +38,4 °C. Как отмечает начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 °C. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 °C.

По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время — это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне.