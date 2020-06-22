На полюсе холода в Якутии +38 °C. Это рекорд для Арктики

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном как северный полюс холода, 20 июня прогрелась до +38,4 °C. Как отмечает начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 °C. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 °C.
По словам главного метеоролога республики, для северных районов Якутии 30-градусная жара в летнее время — это нормальное явление, но чаще высокие температуры наступают в июле, а не в июне.
Если данные о температуре подтвердятся, то это станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга, подчеркнул у себя в Twitter синоптик Этьенн Капикян. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура +37,8 °C.
🌡️🔥 T°max de 38.0°C à #Verkhoyansk, #Sibérie orientale (67.55°N), ce 20 juin.— Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 20, 2020
Si cette valeur est correcte, ce serait non seulement un record absolu à la station (37.3°C, 25/07/1988) mais aussi la température la plus élevée jamais observée au nord du cercle polaire #arctique ! pic.twitter.com/EUE8JVdkGR
Метеоролог и эксперт CBS Джефф Бераделли сравнил температуру в Сибири с погодой в Майами.
Верхоянск входит в книгу рекордов Гиннесса за самый экстремальный температурный диапазон — от -68 °C зимой до +37,2 °C летом (предыдущий максимальный показатель жары в городе).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что дневные температуры на севере Сибири на этой неделе будут превышать норму на десять-двенадцать градусов. Если этот антициклон простоит еще неделю, вырастут риски природных пожаров.
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