На разложение масок в океане потребуется тысяча лет

С приходом пандемии коронавируса в нашу жизнь уверенно вошли и хирургические маски. По подсчетам, только в 2020 году во всем мире ежемесячно использовалось 129 миллиардов масок. В их состав входят пластиковые волокна, что увеличивает срок разложения масок. В зависимости от модели, на это может уйти от 100 до 1000 лет.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет микропластик как любой тип пластмассового фрагмента длиной менее 5 мм. Маски, которые не были утилизированы должным образом, со временем попадают в Мировой океан, где течения и ультрафиолет разбивают их на крошечные волокна. Доктор Хе Юхе из Гонконга смог воспроизвести этот процесс в лаборатории: для этого он поместил маски в бутылки с морской водой и подверг их тряске.
Исследование показало, что одна маска весом от 3 до 4 граммов может полностью распасться на 880 000–1,17 миллиона микропластиковых частей за девять дней, а уже поврежденные маски разрушаются даже быстрее. Ученый подчеркивает, что эта цифра может быть не совсем точна, поскольку эксперимент проводился без участия солнечного света.
В прошлогоднем отчете гонконгской компании OceansAsia говорилось, что в 2020 году в море попало около 1,56 миллиарда одноразовых хирургических масок. По оценкам Хе Юхе, это может привести к выбросу 1370 триллионов кусочков микропластика. Треть частиц имеет размер менее 10 мм, а еще 25 процентов – крупнее 50 мм.
Эти фрагменты попадают в пищеварительную систему ракообразных, стоящих на нижних уровнях пищевой пирамиды, и затем они продвигаются по цепочке выше, достигая в конечном счете и организма человека. Изучив непосредственное влияние пластика на здоровье веслоногого ракообразного Tigriopus japonicus, Юхе обнаружил, что репродуктивные способности животного снизились на 22 процента. Также замедлилась скорость его роста и, что немаловажно, снизился его аппетит.
Open access link https://t.co/gfsSlfkuKM— Henry He (@HenryYuheHe) December 14, 2021
Это порождает новый виток экологических проблем: «объевшиеся» микропластиком рачки употребляют в пищу меньше водорослей, что приводит к их цветению и удалению кислорода из воды – смертельный для множества обитателей океана процесс. А более медленное размножение сокращает популяцию ракообразных и оставляет морских хищников без пропитания.
Ученый призывает уделять проблеме загрязнения медицинскими масками больше внимания и сконцентрироваться на утилизации масок. Мер, предпринимаемых в Гонконге, по его словам недостаточно. Здесь для борьбы с пластиковым загрязнением океана используются беспилотные летательные аппараты для наблюдения за 1200-метровым побережьем.
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