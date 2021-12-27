На разложение масок в океане потребуется тысяча лет

С приходом пандемии коронавируса в нашу жизнь уверенно вошли и хирургические маски. По подсчетам, только в 2020 году во всем мире ежемесячно использовалось 129 миллиардов масок. В их состав входят пластиковые волокна, что увеличивает срок разложения масок. В зависимости от модели, на это может уйти от 100 до 1000 лет.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет микропластик как любой тип пластмассового фрагмента длиной менее 5 мм. Маски, которые не были утилизированы должным образом, со временем попадают в Мировой океан, где течения и ультрафиолет разбивают их на крошечные волокна. Доктор Хе Юхе из Гонконга смог воспроизвести этот процесс в лаборатории: для этого он поместил маски в бутылки с морской водой и подверг их тряске.