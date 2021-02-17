На Сицилии произошло извержение Этны: видео

Извержение началось вечером 16 февраля и сопровождалось выбросами пепла на высоту до 10 100 метров. Консультативный центр по вулканической активности Volcano Discovery описал происходящее как «очень сильные выбросы пепла».
Извержение было зафиксировано на юго-восточном склоне вулкана, по которому потоки раскаленной лавы спустились до высоты около двух тысяч метров над уровнем моря.
Europe's most active volcano – Mount Etna – covered the sky over the Italian town of Paterno with orange smoke 🌋 pic.twitter.com/nSVcwskwK1— Reuters (@Reuters) February 17, 2021
Извержение стромболианского типа (пульсирующее извержение с периодически фонтанирующей базальтовой лавой из кратера или бокового прорыва) характеризовалось небольшими взрывами и выбросом фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана — поселения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.
Власти сообщили, что камнепад нанес материальный ущерб, но никто из местных жителей не пострадал. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого города выпал вулканический пепел.
Извержение Этны привело к закрытию воздушного пространства в этом районе. Администрация международного аэропорта Катании приостановила его работу на неопределенное время, поскольку службы не могут обеспечить безопасность полетов.
В среду активное извержение не возобновлялось, однако из жерла вулкана продолжают выходить клубы пепла. Вулкан Этна извергается регулярно, в том числе несколько извержений разной степени активности произошли в прошлом году.