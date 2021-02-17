На Сицилии произошло извержение Этны: видео

Извержение стромболианского типа (пульсирующее извержение с периодически фонтанирующей базальтовой лавой из кратера или бокового прорыва) характеризовалось небольшими взрывами и выбросом фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана — поселения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

Власти сообщили, что камнепад нанес материальный ущерб, но никто из местных жителей не пострадал. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого города выпал вулканический пепел.