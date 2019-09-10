На сколько поднимется уровень моря? Ученые нашли ответ в доисторической пещере

К северо-востоку от испанского острова Майорка находится одна из красивейших пещер мира – Арта. Здесь располагается рекордно высокий сталагмит – «Королева колонн», который возвышается на 23 метра. Пещера привлекает внимание не только туристов, но и ученых, у которых есть возможность изучить уникальные образования в ее глубинах.

Международная группа ученых проанализировала так называемые фреатические заросли, которые образуются внутри прибрежных пещер, когда они затопляются поднимающейся океанской водой.

Внутри пещерной сети группа во главе с геохимиком Оаной Думитру из Университета Южной Флориды нашла шесть таких зарослей, обнаруженных в различных местах внутри пещеры на высотах от 22,5 до 32 метров над уровнем моря.

Анализ образцов, взятых из этих зарослей, датирует отложения эпохой плиоцена (от 4,39 до 3,27 млн ​​лет назад), последнего великого теплого периода Земли, когда деревья росли даже на Южном полюсе.

Интервал в позднем плиоцене, называемый периодом середины Пьяченца (около 3,264–3,025 миллиона лет назад), часто считается своего рода аналогом будущего антропогенного потепления.

Атмосферные условия того времени были сопоставимы с современными, но средняя температура была выше на 2-3 градуса. В течение этого периода, который считается зеркалом будущего климата Земли, глобальный средний уровень моря был примерно на 16,2 метра выше нынешнего.

Исходя из результатов исследования, ученые дают неутешительный прогноз. Если климатические условия на Земле будут соответствовать эпохе позднего плиоцена, вода в океанах поднимется до 23,5 метров. Единственное (слабое) утешение: этот процесс может занять сотни или тысячи лет.

«Расшифровка среднего глобального уровня моря во время плиоценового потепления имеет решающее значение для нашей способности прогнозировать, приспосабливаться и уменьшать влияние будущего глобального потепления на человечество», – говорится в заключении исследователей.