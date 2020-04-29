На тайской ферме нашли лягушку с шестью лапами: видео

В таиландской провинции Пхаяу жена фермера обнаружила в пруду шестиногую лягушку. Земноводное само прыгнуло на колени женщины по имени Никул Нуэангванна, когда та кормила рыб, которых ее муж разводит в многочисленных прудах. Присмотревшись, она заметила, что, помимо четырех лапок, которые есть у каждой лягушки, у этой имеется еще две, растущие на спине.
Фермер считает, что лягушка, возраст которой около шести недель, повлияла на увеличение прибыли в его бизнесе в последнее время.
«Эта лягушка может быть удачей богов. Мы будем держать ее при себе, но готовы отдать любому буддийскому храму, который захочет позаботиться о ней», — заявил фермер.
Причиной появления лишних конечностей у лягушек может быть паразит Ribeiroia. Этот червь из класса трематод, проникая в тело головастика, начинает производить молекулы формы витамина А, ретиноевой кислоты, способствующие развитию конечностей лягушки.
По наблюдениям ученых, уровень кислоты в развивающихся конечностях зараженных головастиков на 70% выше, чем у здоровых. Таким образом, повышенный уровень ретиноевой кислоты в «зачатках» конечностей приводит к росту из них дополнительных лап.
У некоторых зараженных лягушек из задних конечностей вырастают лишь обрубки лап, а у других — разделенные на две части лапы. Также была замечена особь, у которой выросло по десять лап с каждой стороны.
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