На тайской ферме нашли лягушку с шестью лапами: видео

«Эта лягушка может быть удачей богов. Мы будем держать ее при себе, но готовы отдать любому буддийскому храму, который захочет позаботиться о ней», — заявил фермер.

Причиной появления лишних конечностей у лягушек может быть паразит Ribeiroia. Этот червь из класса трематод, проникая в тело головастика, начинает производить молекулы формы витамина А, ретиноевой кислоты, способствующие развитию конечностей лягушки.

По наблюдениям ученых, уровень кислоты в развивающихся конечностях зараженных головастиков на 70% выше, чем у здоровых. Таким образом, повышенный уровень ретиноевой кислоты в «зачатках» конечностей приводит к росту из них дополнительных лап.

У некоторых зараженных лягушек из задних конечностей вырастают лишь обрубки лап, а у других — разделенные на две части лапы. Также была замечена особь, у которой выросло по десять лап с каждой стороны.

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