На территории «Розы Хутор» создали озеро для тритонов и лягушек
Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал, что озеро станет домом для малоазиатского тритона (Ommatotriton vittatus) и кавказской крестовки (Pelodytes caucasicus). Оба вида являются эндемиками Западного Кавказа и включены в Красную Книгу России.
«Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской. Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало. В наших местах они под двойным ударом — с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны. С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам. Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище — они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут», — объяснил Дмитрий Колосов.
Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги «Эдельвейс», связывающей Парк водопадов «Менделиха» и «Роза Пик». Выбор места был произведен по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность.
Питаться новое озеро будет за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника. Площадь зеркала водоема составит несколько десятков квадратных метров, оно станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.
Ожидается, что помимо своеобразного «бассейна» для земноводных, водоем превратится и в еще одну природную достопримечательность, доступную в перспективе гостям горного курорта. Сейчас сотрудники «Роза Хутор» ожидают схода снега, которого еще много в горах, чтобы понаблюдать за последующим заселением водоема.