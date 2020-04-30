На территории «Розы Хутор» создали озеро для тритонов и лягушек

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал, что озеро станет домом для малоазиатского тритона (Ommatotriton vittatus) и кавказской крестовки (Pelodytes caucasicus). Оба вида являются эндемиками Западного Кавказа и включены в Красную Книгу России.

«Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской. Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало. В наших местах они под двойным ударом — с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны. С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам. Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище — они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут», — объяснил Дмитрий Колосов.