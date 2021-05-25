На восстановление биоразнообразия после антропогенного воздействия могут уйти миллионы лет

Согласно результатам нового исследования, пресноводным экосистемам Земли могут потребоваться миллионы лет, чтобы оправиться от ущерба, нанесенного им людьми. Исследование также показало, что брюхоногие моллюски, живущие в этих средах, исчезают на три порядка быстрее, чем во время массового вымирания, которое уничтожило динозавров.

Многие экосистемы Земли невероятно сложны и чрезвычайно хрупки. Расширение и индустриализация человеческой расы привели к массовому разрушению среды обитания животных, появлению загрязняющих веществ и инвазивных видов, а также к устойчивому изменению климата нашей планеты.

Эти факторы привели к тому, что бесчисленное количество видов было занесено в список находящихся под угрозой исчезновения, а многие другие полностью исчезли. Ситуация настолько драматична, что многие члены научного сообщества считают, что мы вступили в шестое массовое вымирание.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, выясняет, сколько времени потребуется пресноводным экосистемам Земли, чтобы оправиться от их нынешнего тяжелого положения, и сравнивает современный кризис с массовым вымиранием мелового-палеогенового периода, уничтожившим динозавров.