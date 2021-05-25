На восстановление биоразнообразия после антропогенного воздействия могут уйти миллионы лет

Согласно результатам нового исследования, пресноводным экосистемам Земли могут потребоваться миллионы лет, чтобы оправиться от ущерба, нанесенного им людьми. Исследование также показало, что брюхоногие моллюски, живущие в этих средах, исчезают на три порядка быстрее, чем во время массового вымирания, которое уничтожило динозавров.
Многие экосистемы Земли невероятно сложны и чрезвычайно хрупки. Расширение и индустриализация человеческой расы привели к массовому разрушению среды обитания животных, появлению загрязняющих веществ и инвазивных видов, а также к устойчивому изменению климата нашей планеты.
Эти факторы привели к тому, что бесчисленное количество видов было занесено в список находящихся под угрозой исчезновения, а многие другие полностью исчезли. Ситуация настолько драматична, что многие члены научного сообщества считают, что мы вступили в шестое массовое вымирание.
Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, выясняет, сколько времени потребуется пресноводным экосистемам Земли, чтобы оправиться от их нынешнего тяжелого положения, и сравнивает современный кризис с массовым вымиранием мелового-палеогенового периода, уничтожившим динозавров.
Международная группа исследователей во главе с учеными из Университета Юстуса Либиха в Гиссене, сосредоточила внимание на живых особях и окаменелых останках пресноводных брюхоногих моллюсков, населявших Европу в последние 200 миллионов лет.
Брюхоногие моллюски, в том числе улитки и слизни, являются одними из самых разнообразных групп животных, обитающих в пресноводной среде. У них также имеется одна из наиболее хорошо сохранившихся летописей окаменелостей, что делает их отличным образцом для наблюдения за вымиранием и восстановлением популяции.
Команда использовала данные о 3387 живых и ископаемых образцах, чтобы оценить скорость появления новых видов за последние 200 миллионов лет.
Затем исследователи оценили, сколько времени потребовалось брюхоногим моллюскам, чтобы оправиться от события массового вымирания в мел-палеогеновом периоде, которое уничтожило 76 процентов всех видов животных на Земле около 66 миллионов лет назад.
Исследователи обнаружили, что удар астероида, который привел к гибели динозавров, вызвал высокую скорость вымирания в течение 5,4 миллиона лет после этого события. Затем потребовалось еще 6,9 миллиона лет, прежде чем баланс между видообразованием и вымиранием выровнялся.
К сожалению, данные также показали, что скорость вымирания современных видов пресноводных улиток в Европе примерно на три порядка выше, чем это было во время массового вымирания 66 миллионов лет назад. Согласно исследованию, треть нынешних пресноводных видов вымрет к 2120 году.
«Даже если наше воздействие на мировую биоту прекратится прямо сегодня, уровень вымирания, вероятно, будет оставаться высоким в течение длительного периода времени.
Учитывая, что нынешний кризис биоразнообразия продвигается намного быстрее, чем событие массового исчезновения 66 миллионов лет назад, период восстановления может быть даже дольше. Несмотря на наше недолгое существование на Земле, последствия наших действий переживут нас на миллионы лет», — заключает ведущий автор исследования Томас Нойбауэр.