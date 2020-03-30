На станции «Восток» -68,5 °C: это температурный минимум марта за 38 лет

Самая низкая минимальная температура для марта за почти 40 лет установлена в районе антарктической станции «Восток», сообщает НИИ Арктики и Антарктики.

«В последние время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса», — говорится в отчете за период с 19 по 26 марта.

Средняя температура за эту неделю на станции составила минус 68,5 градусов, в самые теплые часы воздух прогревался до минус 59 градусов.

Антарктическая станция «Восток» является единственной научной внутриконтинентальной станцией России. Она была основана в 1957 г. в рамках Советской Антарктической экспедиции на поверхности ледникового плато Восточной Антарктиды на высоте 3488 м. над уровнем моря. Средняя годовая температура воздуха на станции достигает отметки -55,4 градуса Цельсия. 21 июля 1983 года на станции «Восток» была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на планете — минус 89,2 градуса.

В последнее время в Антарктиде отмечаются аномальные температуры иного порядка. 6 февраля на аргентинской исследовательской станции Эсперанса температура воздуха поднялась до 18,3 °C, что стало абсолютным рекордом тепла за всю историю наблюдений в материковой части континента. 9 февраля температура 20,75° была зафиксирована на антарктическом острове Сеймур, что также стало рекордом.