На выжженных пожарами австралийских территориях в 10 раз сократилось число животных

Исследование, проведенное на двух участках в Государственном заповеднике Торрингтон в феврале и на пяти участках в Национальном парке Gibraltar Range в марте, показало, что количество наземных видов животных на этих территориях сократилось более чем на 90 процентов.

В результате пожаров был сожжен почвенный покров, а также полог леса. Это привело к тому, что на изученных участках на регулярной основе обнаруживались только виды с высокой подвижностью, такие как кенгуру и валлаби — при должной прыткости и везении они хотя бы могли убежать от огня.

Ученым удалось найти всего двух мелких млекопитающих и пять ящериц за все время поисков. Кроме того, на выжженной территории полностью отсутствовали птицы.