На выжженных пожарами австралийских территориях в 10 раз сократилось число животных

Исследование, проведенное на двух участках в Государственном заповеднике Торрингтон в феврале и на пяти участках в Национальном парке Gibraltar Range в марте, показало, что количество наземных видов животных на этих территориях сократилось более чем на 90 процентов.
В результате пожаров был сожжен почвенный покров, а также полог леса. Это привело к тому, что на изученных участках на регулярной основе обнаруживались только виды с высокой подвижностью, такие как кенгуру и валлаби — при должной прыткости и везении они хотя бы могли убежать от огня.
Ученым удалось найти всего двух мелких млекопитающих и пять ящериц за все время поисков. Кроме того, на выжженной территории полностью отсутствовали птицы.
Исследование было профинансировано правительством Австралии и проведено при поддержке Всемирного фонда дикой природы.
В феврале Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовало список из 113 видов, которые находятся на грани исчезновения из-за пожаров. Как и большинство австралийских видов флоры и фауны, эти животные являются эндемиками – встретить их нельзя больше нигде в мире, поэтому сокращение популяции может привести к потере этих видов в целом. Всего в список вошли 13 птиц, 19 млекопитающих, 20 рептилий, 17 лягушек, 5 беспозвоночных, 22 ракообразных и 17 пресноводных рыб.
По оценкам ученых из Университета Сиднея, в результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных; также австралийские пожары привели к выбросу в атмосферу 50% годового количества углекислого газа в стране (250 миллионов тонн углерода).