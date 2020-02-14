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Природа

Начало извержения индонезийского вулкана Мерапи: видео

14 февраля 2020
Казакевич Александр
Туманный рассвет над вулканом Мерапи и храмовым комплексом Борободур
Фото: Александр Казакевич
Красивые и устрашающие кадры.

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил столб пепла на высоту около двух тысяч метров. Извержение произошло около 05:16 часов по местному времени и продолжалось 105 секунд.

Очевидцам удалось зафиксировать на камеру начало извержения.

Власти ограничили пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвали жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками.

Вулкан Мерапи находится в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты. Крупные извержения этого вулкана случаются в среднем раз в семь лет, а мелкие — до двух раз в год.

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