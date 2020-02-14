Начало извержения индонезийского вулкана Мерапи: видео
Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил столб пепла на высоту около двух тысяч метров. Извержение произошло около 05:16 часов по местному времени и продолжалось 105 секунд.
Очевидцам удалось зафиксировать на камеру начало извержения.
Terjadi erupsi di Gunung #Merapi tanggal 13 Februari 2020 pukul 05:16 WIB. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 150 detik. Teramati tinggi kolom erupsi ±2.000 meter. Arah angin ke Barat Laut. pic.twitter.com/Mkvx9Q3r0z— VolcanoYT (@VolcanoYTz) February 12, 2020
Власти ограничили пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвали жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками.
Вулкан Мерапи находится в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты. Крупные извержения этого вулкана случаются в среднем раз в семь лет, а мелкие — до двух раз в год.
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