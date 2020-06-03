Начало лета в Москве стало самым холодным за последние 55 лет

1 июня дневной максимум в столице составил +11 градусов, а среднесуточная температура (+10) соответствовала норме апреля. Холоднее было только 55 лет назад. 1 июня 1965 года начало лета также было по сути арктическим, сообщает Gismeteo.

За первые двое с половиной суток июня в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. При этом следует учесть, что норма июня существенно больше нормы мая: 75 мм против 51 мм. Общая сумма дождей, выпавших с 29 мая по 3 июня, достигла 114 мм. Такое количество осадков покрывает половину всей летней нормы.

Синоптики сообщают, что в течение 4 июня в Москве может выпасть еще одна четверть июньской нормы осадков. Вместе с этим ожидается повышение температуры до 20 градусов.

«В субботу будет уже +22...+24, в воскресенье — +23...+25. В выходные придет настоящее лето», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.