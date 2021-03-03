Надежда на спасение: камбоджийские королевские черепахи впервые отложили яйца в неволе

Камбоджийская королевская черепаха, также известная как южноречной террапин (Batagur affinis) считалась вымершей и была заново открыта только в 2000 году.
На этой неделе защитники природы заявили, что выведенные в неволе представительницы вида впервые отложили яйца. Как объяснили сотрудники Общества охраны дикой природы (WCS), четыре королевские черепахи, выведенные в неволе, и одна, которая была передана его природоохранному центру в юго-западной провинции Кахко́нг в Камбодже, успешно отложили 71 яйцо.
Камбоджа является домом для нескольких популяций находящихся под угрозой исчезновения черепах, численность которых сократилась из-за спроса на них во Вьетнаме и Китае в качестве деликатесов и для использования в традиционной медицине. Королевские черепахи оказались на грани исчезновения из-за охоты и добычи песка, которая становится причиной разрушения берегов, где рептилии откладывают яйца.
Кахконгский центр охраны рептилий — единственный специализированный объект королевства по сохранению черепах — в настоящее время содержит 192 королевских черепахи и планирует выпустить 50 из них в этом году.