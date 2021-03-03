Надежда на спасение: камбоджийские королевские черепахи впервые отложили яйца в неволе

Камбоджийская королевская черепаха, также известная как южноречной террапин (Batagur affinis) считалась вымершей и была заново открыта только в 2000 году.

На этой неделе защитники природы заявили, что выведенные в неволе представительницы вида впервые отложили яйца. Как объяснили сотрудники Общества охраны дикой природы (WCS), четыре королевские черепахи, выведенные в неволе, и одна, которая была передана его природоохранному центру в юго-западной провинции Кахко́нг в Камбодже, успешно отложили 71 яйцо.