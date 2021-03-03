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Природа

Надежда на спасение: камбоджийские королевские черепахи впервые отложили яйца в неволе

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Фото: Wildlife Conservation Society
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Фото: Wildlife Conservation Society
В прошлом веке эта рептилия считалась вымершей.

Камбоджийская королевская черепаха, также известная как южноречной террапин (Batagur affinis) считалась вымершей и была заново открыта только в 2000 году.

На этой неделе защитники природы заявили, что выведенные в неволе представительницы вида впервые отложили яйца. Как объяснили сотрудники Общества охраны дикой природы (WCS), четыре королевские черепахи, выведенные в неволе, и одна, которая была передана его природоохранному центру в юго-западной провинции Кахко́нг в Камбодже, успешно отложили 71 яйцо.

«Это первый раз, когда самки королевских черепах в неволе откладывают яйца. Этого не происходило с тех пор, как мы начали работу в центре в 2006 году. Команда сделает искусственные гнезда для инкубационных целей или оставит их как есть», — Сом Сита, менеджер проекта по охране природы WCS.

Камбоджа является домом для нескольких популяций находящихся под угрозой исчезновения черепах, численность которых сократилась из-за спроса на них во Вьетнаме и Китае в качестве деликатесов и для использования в традиционной медицине. Королевские черепахи оказались на грани исчезновения из-за охоты и добычи песка, которая становится причиной разрушения берегов, где рептилии откладывают яйца.

Кахконгский центр охраны рептилий — единственный специализированный объект королевства по сохранению черепах — в настоящее время содержит 192 королевских черепахи и планирует выпустить 50 из них в этом году.

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