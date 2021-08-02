Наглые синицы выщипывают мех у хищников, и это выглядит уморительно

Птицы могут похвастаться умением конструировать гнезда из всего, что под клюв попадется. В ход идут самые разнообразные материалы, от веточек и травы до глины и ила. Бывают и крайне необычные убежища: например, щурки устраивают себе подземные гнезда, а птицы-носороги замуровывают себя в стволах деревьев (буквально!).
Нередко пернатые собирают мех млекопитающих, чтобы сделать свое уютное гнездышко еще и теплым. Но где взять пушистую шерсть? Обычно птицы выискивают клочки меха, выпавшие с линяющих животных, на земле, или общипывают уже мертвых зверей – животному теплая шкура уже не пригодится, да и на маленькую птичку он не нападет. Но острохохлые синицы (Baeolophus bicolor) и ее близкие сородичи решили, что простые методы не для них.
Новые наблюдения орнитологов показывают, что эти синицы могут выщипывать мех прямо со спины и пушистого зада разных млекопитающих – вполне здоровых и довольно опасных. Причем иногда они делают это украдкой, а иногда и в открытую!
Браун совершенно случайно заметил такое поведение, проводя учет птиц в Иллинойсе, и был так заинтригован, что решил найти этому объяснение.
Он и его коллеги, Марком Хаубер и Генри Поллок, обнаружили, что выщипывающие у живых зверей мех птицы редко упоминаются в научной литературе. Но зато свидетельства такого поведения пернатых довольно хорошо задокументированы на YouTube.
У исследователей возник резонный вопрос: зачем подвергать себя такому риску и использовать для гнезд столь труднодоступные материалы? Ученые полагают, что секрет кроется в свойствах меха хищников. Это, как говорится, не только ценный мех – он не только отлично утеплит жилище, но и может защитить от паразитов, а также отпугнуть потенциальных врагов.
Хотя ученые отмечают, что потребуются новые более глубокие исследования, чтобы выяснить, так ли это на самом деле. Предварительный географический анализ, проведенный командой, предполагает, что клептотрихия (так ученые назвали кражу меха птицами у хищников) чаще встречается в более высоких широтах, близким к полюсам. Это значит, что мех собирается в первую очередь для того, чтобы утеплить гнезда.
«Неожиданные взаимодействия, подобные этим, напоминают нам, что животные проявляют все типы интересного и часто упускаемого из виду поведения, и подчеркивают важность тщательных наблюдений за естественной историей, чтобы пролить свет на хитросплетения экологических сообществ», – заключает Поллок.
Посмотрите, чем коршуны украшают свои гнезда.