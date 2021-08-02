Наглые синицы выщипывают мех у хищников, и это выглядит уморительно

Птицы могут похвастаться умением конструировать гнезда из всего, что под клюв попадется. В ход идут самые разнообразные материалы, от веточек и травы до глины и ила. Бывают и крайне необычные убежища: например, щурки устраивают себе подземные гнезда, а птицы-носороги замуровывают себя в стволах деревьев (буквально!).

Нередко пернатые собирают мех млекопитающих, чтобы сделать свое уютное гнездышко еще и теплым. Но где взять пушистую шерсть? Обычно птицы выискивают клочки меха, выпавшие с линяющих животных, на земле, или общипывают уже мертвых зверей – животному теплая шкура уже не пригодится, да и на маленькую птичку он не нападет. Но острохохлые синицы (Baeolophus bicolor) и ее близкие сородичи решили, что простые методы не для них.

Новые наблюдения орнитологов показывают, что эти синицы могут выщипывать мех прямо со спины и пушистого зада разных млекопитающих – вполне здоровых и довольно опасных. Причем иногда они делают это украдкой, а иногда и в открытую!