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Природа

Наглые угри пытаются отобрать добычу краба: видео

28 октября 2019
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Фото: NOAA Office of Ocean Exploration and Research
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Фото: NOAA Office of Ocean Exploration and Research
Два угря попытались отобрать у краба еду, но тот так просто не сдался.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований завершило очередную экспедицию на судне Okeanos Explorer. В августе и сентябре 2019 года ученые заглянули в глубоководные районы континентальной окраины США и Канады. Дистанционно управляемый аппарат, оснащенный камерой, совершил погружение на глубину от 921 до 1074 метров. Среди наиболее интересных видеозаписей, которые удалось получить с помощью аппарата – сражение краба за свою добычу.

Крабу удалось поймать кальмара, и он вовсю наслаждался трапезой, как вдруг им заинтересовались два угря из семейства синахобранховых, или слитножаберных (Synaphobranchidae).

Сперва одна из рыб, широко разинув пасть, ухватила тушку кальмара с противоположного конца и постаралась вытянуть ее из хватки краба, а затем к сородичу присоединился и второй угорь, решивший вырвать добычу прямо из клешней противника. Извиваясь вокруг краба, угри подняли целую завесу песка, но все их усилия оказались напрасными: ракообразному удалось отстоять свою добычу, а лучеперым рыбам пришлось уплыть восвояси. 

«Когда ты не хочешь делиться своим завтраком... В глубинах океана не так много еды, так что конкуренция за нее бывает жестокой», – комментируют видео ученые.

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