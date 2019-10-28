Наглые угри пытаются отобрать добычу краба: видео

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований завершило очередную экспедицию на судне Okeanos Explorer. В августе и сентябре 2019 года ученые заглянули в глубоководные районы континентальной окраины США и Канады. Дистанционно управляемый аппарат, оснащенный камерой, совершил погружение на глубину от 921 до 1074 метров. Среди наиболее интересных видеозаписей, которые удалось получить с помощью аппарата – сражение краба за свою добычу.
Крабу удалось поймать кальмара, и он вовсю наслаждался трапезой, как вдруг им заинтересовались два угря из семейства синахобранховых, или слитножаберных (Synaphobranchidae).
Сперва одна из рыб, широко разинув пасть, ухватила тушку кальмара с противоположного конца и постаралась вытянуть ее из хватки краба, а затем к сородичу присоединился и второй угорь, решивший вырвать добычу прямо из клешней противника. Извиваясь вокруг краба, угри подняли целую завесу песка, но все их усилия оказались напрасными: ракообразному удалось отстоять свою добычу, а лучеперым рыбам пришлось уплыть восвояси.
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