Наглые угри пытаются отобрать добычу краба: видео

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований завершило очередную экспедицию на судне Okeanos Explorer. В августе и сентябре 2019 года ученые заглянули в глубоководные районы континентальной окраины США и Канады. Дистанционно управляемый аппарат, оснащенный камерой, совершил погружение на глубину от 921 до 1074 метров. Среди наиболее интересных видеозаписей, которые удалось получить с помощью аппарата – сражение краба за свою добычу.

Крабу удалось поймать кальмара, и он вовсю наслаждался трапезой, как вдруг им заинтересовались два угря из семейства синахобранховых, или слитножаберных (Synaphobranchidae).