Найден первый в мире паук-птицеед, живущий в стеблях бамбука

Видеоблогер из Таиланда ДжоЧо Сиппават, снимая одну из своих программ, совершил открытие: он обнаружил паука-птицееда (Theraphosidae), живущего внутри стеблей бамбука. В Юго-Восточной Азии встречается множество членистоногих из семейства птицеедов, и они бывают как наземными, так и древесными. Но даже выбирая деревья, пауки никогда не создавали гнезд внутри бамбука – по крайней мере, так считалось ранее.

ДжоЧо обратился к арахнологам, чтобы убедиться в важности находки. Представители тайских университетов подтвердили: речь действительно идет о новом виде. Животное получило имя Taksinus bambus: первое слово отдает дань уважения королю Таксину Великому (1768 - 1782 годы), освободившему Сиам от бирманского правления.

Пауки живут внутри зрелых стеблей бамбука Gigantochloa, их жилище устлано паутиной. Вход в гнездо может быть аккуратным отверстием в 2–3 см или большой трещиной. Самостоятельно паук не способен пробить в плотном стебле дыру – он ищет растение, уже испорченное насекомыми-вредителями, грызунами или непогодой.