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Природа

Самый маленький в мире конь: видео

Анастасия Баринова
10 сентября 2019
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Фото: Guinness World Records
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Фото: Guinness World Records
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Фото: Guinness World Records
В Книге рекордов Гиннесса появился новый победитель.

Представители Книги рекордов Гиннеса признали коня по кличке Бомбель (Bombel) самым миниатюрным в мире: его высота в холке достигает всего 56,7 см. Животное относится к породе аппалуза, чьи представители в среднем вырастают до 142-163 см.

Бомбель живет в Польше, на территории конного завода города Лодзь. Его владельцы Патрик и Катаржина Зелински впервые увидели жеребенка в 2014 году, когда ему было всего два месяца. Уже тогда Бомбель был чуть меньше, чем полагается, хотя его родители имели обычные размеры. А затем он вовсе перестал расти. При этом он имеет более округлый, чем принято, живот, и это легло в основу его имени (от английского «bubble» – пузырь).

Зелински уверены, что у их питомца – большое сердце. Каждый месяц Бомбель отправляется в местную больницу, где радует маленьких пациентов. По словам сопровождающих его хозяев, дети с удовольствием играют с добродушным небольшим конем, забывая о своих страхах.

«Бомбель полностью изменил нашу жизнь: он позволяет нам помогать другим людям и делать детей счастливыми», – Катаржина Зелински.

Вместе с тем в роду лошади (лат. Equus) Бомбей не является рекордсменом: он удерживает рекорд как конь, а самая маленькая лошадь по кличке Дюймовочка (Thumbelina), жившая в штате Миссури, имела высоту в холке всего 44,5 см. Она скончалась в 2018 году, и теперь представители Книги Гиннесса ищут новую обладательницу титула.

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