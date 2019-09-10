Самый маленький в мире конь: видео

Представители Книги рекордов Гиннеса признали коня по кличке Бомбель (Bombel) самым миниатюрным в мире: его высота в холке достигает всего 56,7 см. Животное относится к породе аппалуза, чьи представители в среднем вырастают до 142-163 см.



Бомбель живет в Польше, на территории конного завода города Лодзь. Его владельцы Патрик и Катаржина Зелински впервые увидели жеребенка в 2014 году, когда ему было всего два месяца. Уже тогда Бомбель был чуть меньше, чем полагается, хотя его родители имели обычные размеры. А затем он вовсе перестал расти. При этом он имеет более округлый, чем принято, живот, и это легло в основу его имени (от английского «bubble» – пузырь).