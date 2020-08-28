Найден способ значительно снизить смертность птиц из-за ветряных электростанций. Он очень простой

Как источник чистой энергии ветряные электростанции имеют много преимуществ, но они могут представлять опасность для местных птиц. Новое исследование предполагает, что небольшое изменение конструкции турбины может иметь большое значение с точки зрения безопасности птиц, и все, что для этого требуется, — это покраска.

В эксперименте, проведенном на норвежском архипелаге Смёла, изменение цвета только одной из лопастей турбины с белого на черный привело к сокращению смертности птиц в среднем на 70% за три с половиной года. В связанном эксперименте окраска части турбинных башен в черный цвет также привела к меньшему количеству смертей птиц.