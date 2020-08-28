Найден способ значительно снизить смертность птиц из-за ветряных электростанций. Он очень простой
Как источник чистой энергии ветряные электростанции имеют много преимуществ, но они могут представлять опасность для местных птиц. Новое исследование предполагает, что небольшое изменение конструкции турбины может иметь большое значение с точки зрения безопасности птиц, и все, что для этого требуется, — это покраска.
В эксперименте, проведенном на норвежском архипелаге Смёла, изменение цвета только одной из лопастей турбины с белого на черный привело к сокращению смертности птиц в среднем на 70% за три с половиной года. В связанном эксперименте окраска части турбинных башен в черный цвет также привела к меньшему количеству смертей птиц.
У ученых мало данных о том, сколько птиц ежегодно умирают от ветряных турбин. По некоторым оценкам, это число измеряется десятками тысяч. Это большая цифра, однако она не идет ни в какое сравнение с гибелью птиц, связанной с попаданием на линии электропередач. В этом случае счет идет на десятки миллионов.
Исследователи считают, что покраска делает турбины более заметными для птиц, уменьшая так называемое размытие движения — когда движущиеся объекты труднее зафиксировать визуально.
В исследовании также рассматривались другие возможные способы снижения смертности птиц, такие как покрытие лопастей ультрафиолетовой краской и размещение турбин таким образом, чтобы избежать областей восходящего ветра, которые птицы используют для взлета. Однако покраска в черный цвет осталась более эффективным и простым способом.
С появлением все большего количества ветровых ферм, потенциальная опасность для птиц и других животных будет возрастать, хотя площадки ветряных электростанций уже тщательно выбираются, чтобы снизить уровень нарушения работы местных экосистем.
Как отмечает команда эта работа была посвящена только одному участку, поэтому требуется больше исследований в этой области.
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