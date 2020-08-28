Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Найден способ значительно снизить смертность птиц из-за ветряных электростанций. Он очень простой

National Geographic Россия
28 августа 2020
Ветряная электростанция
Фото: Wikimedia Commons
Как до этого не додумались раньше?

Как источник чистой энергии ветряные электростанции имеют много преимуществ, но они могут представлять опасность для местных птиц. Новое исследование предполагает, что небольшое изменение конструкции турбины может иметь большое значение с точки зрения безопасности птиц, и все, что для этого требуется, — это покраска.

В эксперименте, проведенном на норвежском архипелаге Смёла, изменение цвета только одной из лопастей турбины с белого на черный привело к сокращению смертности птиц в среднем на 70% за три с половиной года. В связанном эксперименте окраска части турбинных башен в черный цвет также привела к меньшему количеству смертей птиц.

«В нашем случае покраска лопастей ротора требовала значительных ресурсов, поскольку турбины уже работали. Однако, если покраска будет выполнена до строительства, снизятся как стоимость работы, так и падеж птиц», — Роэл Мэй, биолог из Норвежского института исследований природы (NINA).

У ученых мало данных о том, сколько птиц ежегодно умирают от ветряных турбин. По некоторым оценкам, это число измеряется десятками тысяч. Это большая цифра, однако она не идет ни в какое сравнение с гибелью птиц, связанной с попаданием на линии электропередач. В этом случае счет идет на десятки миллионов. 

Исследователи считают, что покраска делает турбины более заметными для птиц, уменьшая так называемое размытие движения — когда движущиеся объекты труднее зафиксировать визуально.

_-.jpg
Norwegian Institute for Nature Research Ветровые фермы на острове Смёла

В исследовании также рассматривались другие возможные способы снижения смертности птиц, такие как покрытие лопастей ультрафиолетовой краской и размещение турбин таким образом, чтобы избежать областей восходящего ветра, которые птицы используют для взлета. Однако покраска в черный цвет осталась более эффективным и простым способом. 

С появлением все большего количества ветровых ферм, потенциальная опасность для птиц и других животных будет возрастать, хотя площадки ветряных электростанций уже тщательно выбираются, чтобы снизить уровень нарушения работы местных экосистем.

Как отмечает команда эта работа была посвящена только одному участку, поэтому требуется больше исследований в этой области.

Узнайте, как в Австралии подсчитали содержание микропластика в морепродуктах с рынка. Он оказался везде.

рекомендации
Автомобиль

Маршрут по главным точкам силы Южного Урала

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Калан

Эта история каланизирует ваши сердца. Ведь разве есть кто-то милее каланов?