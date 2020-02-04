Найдена «человеческая рыбка»-домосед: амфибия не двигалась с места 7 лет

Оснастив датчиками 20 взрослых особей из водной пещеры Боснии и Герцеговины, биологи из Будапештского университета наблюдали за ними восемь лет. Оказалось, что европейские протеи практически не нуждаются не только в еде, но и в движении. В среднем за время наблюдений земноводные переместились на 10 метров, но одна особь никуда не двигалась на протяжении 2569 дней – это почти семь лет.



В целом, как отметили ученые, передвижения протеев связаны только с брачным периодом, который у них наступает приблизительно раз в 12 лет, а в остальное время им не нужно тратить энергию. Они не охотятся: им достаточно поймать неосторожного червяка, случайно заползшего в пещеру, чтобы надолго утолить голод.