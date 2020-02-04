Найдена «человеческая рыбка»-домосед: амфибия не двигалась с места 7 лет

Редкий вид хвостатых амфибий под названием европейский протей (лат. Proteus anguinus) привлекает пристальное внимание биологов. Это эндемики западной части Балканского полуострова. Обитая в полной темноте, в холодных пещерных водоемах при температуре около +10 ºC, они не имеют развитых органов зрения, зато способны воспринимать свет поверхностью своего тела.
Бледный цвет кожи дал животному неофициальное имя «человеческая рыбка» (словен. človeška ribica). Длина тела европейских протеев достигает примерно 30 см, вес – не более 20 граммов. Это крупнейшие земноводные из числа живущих под землей.
Ранее протеев в большом количестве вылавливали для продажи в зоопарки и туристам, что привело к резкому сокращению их численности: в дикой природе осталось не более 4000 особей. Земноводное взято под охрану, ловить его запрещено.
Живут эти амфибии не так уж мало: хотя в среднем протеи редко переходят 69-летний рубеж, иногда встречаются и столетние долгожители. Они питаются улитками, червями и мелкими ракообразными, при этом способны обходиться без пищи месяцами и даже годами. Недавно ученые обнаружили, что «человеческие рыбки» обитают даже на глубинах более 100 метров (ранее считалось, что им требуются места ближе к поверхности), а новое исследование раскрыло очередные сенсационные детали их жизни.
Оснастив датчиками 20 взрослых особей из водной пещеры Боснии и Герцеговины, биологи из Будапештского университета наблюдали за ними восемь лет. Оказалось, что европейские протеи практически не нуждаются не только в еде, но и в движении. В среднем за время наблюдений земноводные переместились на 10 метров, но одна особь никуда не двигалась на протяжении 2569 дней – это почти семь лет.
В целом, как отметили ученые, передвижения протеев связаны только с брачным периодом, который у них наступает приблизительно раз в 12 лет, а в остальное время им не нужно тратить энергию. Они не охотятся: им достаточно поймать неосторожного червяка, случайно заползшего в пещеру, чтобы надолго утолить голод.
Семейство Proteidae появилось по меньшей мере 124 миллиона лет назад, и изучение жизни этих животных, а также среды их обитания, позволяет больше узнать об эволюции пещерных экосистем. Венгерские биологи также подчеркивают, что это первое масштабное исследование «человеческих рыбок» в их естественной среде обитания. Из-за своей скрытности и редкости протеи дают науке мало информации о себе, и большинство имеющихся данных основано на наблюдениях за ними в неволе.