Найдена самая большая в мире светящаяся акула

Вместе с Дарреном Стивенсом из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии Маллефе и Дюшатле провели исследование мезопелагических акул, обитающих в местных водах.

Благодаря их работе мы теперь знаем, что черная акула (Dalatias licha), имеющая глобальное распространение, обладает биолюминесценцией, о чем ученые подозревали с 1980-х годов, хотя четких доказательств этому до сих пор не было.

Эта акула вырастает до 180 сантиметров в длину и в настоящее время является самой большой известной биолюминесцентной акулой в мире. Две другие биолюминесцентные акулы, светящаяся черная акула (Etmopterus lucifer) и черная колючая акула (E. granulosus), намного меньше черной акулы и вырастают до 47 и 60 см, соответственно.

Ученые вылавливали акул на исследовательском трале NIWA на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года. Из сотен пойманных акул, 13 черных акул, 7 светящихся черных акул и 4 акулы E. Granulosus были использованы для исследования биолюминесценции.

В коже всех трех видов ученые обнаружили фотофоры — светоизлучающий орган, обнаруживаемый у биолюминесцентных животных.