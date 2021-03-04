Найдена самая большая в мире светящаяся акула

Известно, что 90% мезопелагических животных, то есть организмов, обитающих на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью океанов, обладают той или иной формой биолюминесценции, которую они используют по-разному. Однако у акул биолюминесценция недостаточно документирована и широко не изучена. Морские биологи Жером Маллефе и Лоран Дюшатле из Католического университета Лувена в Бельгии постарались восполнить этот пробел.
Вместе с Дарреном Стивенсом из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии Маллефе и Дюшатле провели исследование мезопелагических акул, обитающих в местных водах.
Благодаря их работе мы теперь знаем, что черная акула (Dalatias licha), имеющая глобальное распространение, обладает биолюминесценцией, о чем ученые подозревали с 1980-х годов, хотя четких доказательств этому до сих пор не было.
Эта акула вырастает до 180 сантиметров в длину и в настоящее время является самой большой известной биолюминесцентной акулой в мире. Две другие биолюминесцентные акулы, светящаяся черная акула (Etmopterus lucifer) и черная колючая акула (E. granulosus), намного меньше черной акулы и вырастают до 47 и 60 см, соответственно.
Ученые вылавливали акул на исследовательском трале NIWA на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года. Из сотен пойманных акул, 13 черных акул, 7 светящихся черных акул и 4 акулы E. Granulosus были использованы для исследования биолюминесценции.
В коже всех трех видов ученые обнаружили фотофоры — светоизлучающий орган, обнаруживаемый у биолюминесцентных животных.
Любопытно, что у акул излучение света регулируется гормонально, и это единственный вид животных с подобными свойствами. Исследователи обнаружили, что у трех видов акул мелатонин вызывает свечение, альфа-меланоциты стимулируют его, а адренокортикотропные гормоны его отключают.
Назначение биолюминесценции у акул остается не до конца понятным. Мезопелагические животные могут светиться по многим причинам: для привлечения партнера, заманивания добычи или маскировки.
Авторы исследования полагают, что маскировка может быть наиболее вероятным назначением биолюминесценции у акул. Их свечение концентрируется вокруг нижней части тела, а в мезопелагической зоне это может помочь сделать этих рыб практически невидимыми под определенными углами.
Туда, где обитают эти рыбы, практически не проникает свет. Но он все же присутствует, поэтому мезопелагиаль еще называют сумеречной зоной. Когда животы акул загораются синим, их гораздо труднее заметить на фоне бледно-голубого неба. Этот вид маскировки известен как противосветление (или контр-подсветка).
По словам исследователей, понимание этих существ может дать некоторое представление не только об отдельных видах, но и о том, как работает глубоководная экосистема в целом.
«Это первое экспериментальное исследование трех видов светящихся акул из Новой Зеландии дает представление о разнообразии биолюминесценции акул и подчеркивает необходимость дополнительных исследований, чтобы помочь понять этих необычных глубоководных обитателей: светящихся акул», — заключают авторы работы.