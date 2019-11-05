Найденный в Австралии бездомный щенок оказался чистокровным динго

В августе жительница небольшого города Вандилигонг (Wandiligong) в Австралии нашла на своем заднем дворе очаровательного щенка. Он скулил и явно нуждался в помощи; на его спине были небольшие раны – вероятно, его поймала крупная хищная птица, но затем случайно выронила. Вдали от родителей в новом месте беспомощный щенок бы погиб.



Женщина отнесла малыша к ветеринарам, а там среди прочего был сделан анализ ДНК. Результаты оказались феноменальными: щенок, названный Ванди в честь города, оказался динго (лат. Canis lupus dingo).



Это единственный плацентарный хищник в фауне Австралии до прихода европейцев. Самые ранние из известных окаменелостей динго, найденные в западной части страны, имеют возраст 3450 лет. Вероятно, именно тогда моряки привезли динго в Австралию, а затем животное вторично одичало. При этом у зверя больше родственных связей с волками, чем с любыми видами собак.