Найденный в Австралии бездомный щенок оказался чистокровным динго

В августе жительница небольшого города Вандилигонг (Wandiligong) в Австралии нашла на своем заднем дворе очаровательного щенка. Он скулил и явно нуждался в помощи; на его спине были небольшие раны – вероятно, его поймала крупная хищная птица, но затем случайно выронила. Вдали от родителей в новом месте беспомощный щенок бы погиб.
Женщина отнесла малыша к ветеринарам, а там среди прочего был сделан анализ ДНК. Результаты оказались феноменальными: щенок, названный Ванди в честь города, оказался динго (лат. Canis lupus dingo).
Это единственный плацентарный хищник в фауне Австралии до прихода европейцев. Самые ранние из известных окаменелостей динго, найденные в западной части страны, имеют возраст 3450 лет. Вероятно, именно тогда моряки привезли динго в Австралию, а затем животное вторично одичало. При этом у зверя больше родственных связей с волками, чем с любыми видами собак.
Из-за охоты и разрушения среды обитания, а также из-за скрещивания с домашними собаками динго стали малочисленными и теперь относятся к уязвимым видам. Однако Ванди оказался чистокровным представителем горного подвида – самого редкого из всех трех подвидов динго. Ученые заостряют внимание на том, насколько это удивительно и важно. В стране не найти популяцию динго, где 50-80% особей не несли бы гены домашних собак.
Чистокровный динго помещен в природоохранный центр, где уже содержится 40 подобных зверей. Он тут же показал себя как настоящий волк, пытаясь укусить всех, кто находился рядом, но сейчас привык к компании себе подобных, играет с ними, растет и развивается по возрасту.
В будущем Ванди станет участником программы по возрождению популяции настоящих динго.