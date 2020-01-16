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Природа

Найдено бессмертное дерево

Анастасия Баринова
16 января 2020
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Фото: James Field / Wikimedia Commons
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Фото: Jean-Pol Grandmont / Wikimedia Commons
У гинкго билоба полностью отсутствуют признаки старения.

На востоке Китая растет удивительное дерево — гинкго двулопастный (Ginkgo bilŏba). Его называют «живым ископаемым»: 50 видов растений из класса гинкговых были распространены по всей планете еще 200 млн. лет назад. Но около 100 млн. лет назад началось вымирание гинковых, так, что к концу мелового периода остался лишь один вид. Затем 7 млн лет назад гинкго исчез в Северной Америке, а 2,5 млн. лет назад — и в Европе.

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Зато выживший вид, гинкго двулопастный, за миллионы лет своего существования выработал уникальные защитные механизмы от болезней и вредителей. Он также устойчив к загрязнению воздуха. Изучая продолжительность жизни отдельных экземпляров, ученые обнаружили необычное долголетие — 600 и даже 1000 лет. Недавнее исследование расширяет эти границы — вернее, убирает их: биологи не нашли вообще никаких признаков старения.

Ранее гинкго в основном изучались по листьям, но на этот раз группа ученых решила сосредоточиться на меристемах: тканях растений, состоящих из интенсивно делящихся и сохраняющих физиологическую активность на протяжении всей жизни клеток. Уровень камбия в тканях является показателем здоровья и роста растения.

Оказалось, что со временем годовые кольца гинкго становятся более тонкими, но это единственное возрастное изменение. Активность генов, способности к фотосинтезу, проращиванию семян, обновлению листьев и сопротивляемости к болезням совершенно одинаковы как у молодых, так и у старых деревьев.

«С возрастом иммунная система человека слабеет, что запускает череду заболеваний и процесс старения. Но у 1000-летних гинкго иммунная система точно такая же, как у 20-летних деревьев. Сосудистый камбий у G. biloba может сохранять способность к непрерывному росту в течение сотен лет или даже тысячелетий», – Ричард Диксон, биолог из Университета Северного Техаса.

Получается, что теоретически дерево может расти бесконечно – оно погибает только от внешних факторов, таких как удар молнии, ураган или пожар. Однако ученые признают, что наиболее древние гинкго изучены не достаточно: возможно, у них все же есть какие-то признаки молекулярного старения. Для ответа на этот вопрос потребуются дополнительные исследования.