Найдено бессмертное дерево

Зато выживший вид, гинкго двулопастный, за миллионы лет своего существования выработал уникальные защитные механизмы от болезней и вредителей. Он также устойчив к загрязнению воздуха. Изучая продолжительность жизни отдельных экземпляров, ученые обнаружили необычное долголетие — 600 и даже 1000 лет. Недавнее исследование расширяет эти границы — вернее, убирает их: биологи не нашли вообще никаких признаков старения.

Ранее гинкго в основном изучались по листьям, но на этот раз группа ученых решила сосредоточиться на меристемах: тканях растений, состоящих из интенсивно делящихся и сохраняющих физиологическую активность на протяжении всей жизни клеток. Уровень камбия в тканях является показателем здоровья и роста растения.