Найдено новое животное, которому не нужен кислород для дыхания

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили животное, которое не нуждается в кислороде для дыхания. Недавно открытый вид — паразит Henneguya salminicola. Он живет в мышечной ткани лосося и состоит менее чем из десяти клеток. Этот вид имеет общего предка с медузами и, значит, относится к стрекающим, но за миллионы лет эволюции превратился в гораздо более простое существо, которое мы видим сегодня.

Henneguya salminicola потерял большую часть оригинального генома медузы, но, как ни странно, сохранил сложные элементы, напоминающую стрекающие клетки. Однако паразит использует их не для того, чтобы жалить, а чтобы цепляться за своих хозяев. Хотя цисты, которые образуются в результате деятельности животного в мышцах лосося, неприглядны, паразит безвреден и остается внутри рыбы в течение всего ее жизненного цикла.

Изучая животное, ученые обнаружили, что у Henneguya salminicola нет митохондриального генома. Это означает, что паразит не дышит в известном нам смысле слова и полностью свободен от кислородной зависимости.