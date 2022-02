Найдено первое документальное свидетельство шаровой молнии в Европе

7 июня 1195 года в лондонском небе появился «огненный вращающийся шар». В то время термина «шаровая молния» не существовало, а очевидцы не могли знать, что и в следующие столетия наука не сможет однозначно ее объяснить. Но в монастырскую хронику необычное событие попало. Недавно исследователи из Даремского университета обнаружили эти документы.

Отчет о шаровой молнии содержится в записях, составленных между 1180 и 1199 годами Гервасием, монахом Кентерберийского собора. В обширном труде (около 600 страниц в современном издании) рассказывается об исторических событиях в Англии и за ее пределами, о союзниках и врагах монастыря, и, кроме того, упомянуты заслуживающие внимания природные явления: солнечные и лунные затмения, землетрясения и наводнения. Информация о шаровой молнии затесалась между сообщениями о кадровых перестановках в Сент-Олбанском соборе и аббатстве Торни.

Летописец не предпринимает никаких попыток объяснить «чудесный знак» в небе. Он описывает явление практически теми же словами, как это делают наши современники. Монах увидел «плотное и темное облако, испускающее белое вещество, которое под облаком разрослось в шаровидную форму, и в сторону реки упал огненный шар».

Фото: The Master and Fellows of Trinity College, Cambridge. Trinity College, MS R.4.11, p.324