Найдены останки древнейшей лягушки на Карибах, которую считают символом Пуэрто-Рико

Крохотная лягушка коки (Eleutherodactylus coqui) из рода листовых лягушек (Eleutherodactylus) считается неофициальным символом Пуэрто-Рико. Граждане страны считают, что они, как и эти лягушки, отличаются небольшим ростом и громким голосом. Коки и впрямь достигает в длину всего 3-5 см, зато голос ее слышно издалека (может достигать 100дБ) — и он похож не столько на кваканье, сколько на птичий свист. «Ко-киии», — зовуще раздается в сумерках каждый вечер: отсюда и название. Этим лягушкам посвящено немало пуэрториканских сказаний и легенд (естественно, не обошлось без принца в облике лягушки).

Вид считается инвазивным на Гавайях, где он довольно быстро размножился, будучи интродуцированным на острова, и начал уничтожать эндемичную фауну беспозвоночных, а очень громкие крики, издаваемые вечером и ночью самцами лягушек, мешают жителям спать.