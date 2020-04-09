Найдены останки древнейшей лягушки на Карибах, которую считают символом Пуэрто-Рико

Крохотная лягушка коки (Eleutherodactylus coqui) из рода листовых лягушек (Eleutherodactylus) считается неофициальным символом Пуэрто-Рико. Граждане страны считают, что они, как и эти лягушки, отличаются небольшим ростом и громким голосом. Коки и впрямь достигает в длину всего 3-5 см, зато голос ее слышно издалека (может достигать 100дБ) — и он похож не столько на кваканье, сколько на птичий свист. «Ко-киии», — зовуще раздается в сумерках каждый вечер: отсюда и название. Этим лягушкам посвящено немало пуэрториканских сказаний и легенд (естественно, не обошлось без принца в облике лягушки).
Вид считается инвазивным на Гавайях, где он довольно быстро размножился, будучи интродуцированным на острова, и начал уничтожать эндемичную фауну беспозвоночных, а очень громкие крики, издаваемые вечером и ночью самцами лягушек, мешают жителям спать.
А совсем недавно окаменелые останки самой древней известной представительницы этого вида были найдены в Пуэрто-Рико — и палеонтологи полагают, что это древнейший образец на Карибах вообще. Символично, что им оказалась наиболее почитаемая на острове амфибия.
В 2012 году Хорхе Велес-Хуарбе (Jorge Velez-Juarbe), работающий в Музее естественной историия в округе Лос-Анджелес, полдня без всякого успеха прочесывал палеонтологические отложения на северо-западе Пуэрто-Рико, когда вдруг ему на глаза попалась небольшая кость. Он осмотрел ее, но не смог понять, что это и кому она принадлежит. Много позже, когда он очистил кость иголкой, рассмотрел ее пристальнее и посоветовался с экспертами-герпетологами, он осознал, что держит в руках останки самой древней лягушки на Карибах — окаменелости было не меньше 29 миллионов лет.
Результаты исследования останков опубликованы в журнале Biology Letters.
Древняя коки отводит на второй план ископаемую ягушку в янтаре, обнаруженную в Доминиканской Республике в 1987 году и считающейся самой ранней представительницей бесхвостых земноводных в регионе — ей было 15-20 миллионов лет, сказал Блэкберн.
Основываясь на генетических данных и филогенетическом дереве рода листовых лягушек, ученые и раньше предполагали, что эти амфибии жили на территории островов карибского бассейна во время олигоцена, но у них не было никаких ископаемых доказательств этого. Все потому, что маленькие и легкие кости земноводных довольно часто плохо сохраняются в палонтологических отложениях, особенно если учесть жаркий и влажный тропический климат.
Вот и получается, что звонкие голоса лягушек коки раздавались на островах миллионы лет назад. И пусть обломок кости передней лапки древней лягушки не может рассказать весь эволюционный путь, по которому она прошла, это только начало.
«Я очень рад, что понемногу мы узнаем о дикой природе, которая присутствовала в Пуэрто-Рико 29-27 миллионов лет назад», — сказал Велес-Хуарбе. «Подобные находки помогают нам разгадать происхождение животных, которых мы можем видеть сегодня на Карибах».