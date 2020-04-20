Нарьян из Нарьян-Мара: как спасали краснокнижного орлана
Лежащую на спине кверху лапами беспомощную птицу нашел, катаясь в лесу на лыжах, местный житель. Птица была доставлена в Нарьян-Мар, осмотрена ветеринаром и передана на попечение сотрудникам WWF России.
«Раненый хищник оказался орланом-белохвостом – одной из самых крупных хищных птиц, обитающих в нашей стране, с размахом крыльев до 2,5 метров. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу России, — рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров. — Рентген показал, что у птицы огнестрельное ранение, несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. То есть птица пострадала от браконьера. Данное деяние может квалифицироваться как незаконная охота и подпадает под статью 258 УК РФ, которая предусматривает серьезное наказание вплоть до лишения свободы».
Для оказания квалифицированной медицинской помощи и последующей реабилитации решено было отправить орлана в Вологодскую область, в Дарвинский заповедник, где есть большой опыт выхаживания таких пациентов. Благодаря оперативной помощи Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, управлений Росприродназдора по Республике Коми и НАО, а также по Архангельской и Вологодской областям необходимые для транспортировки птицы документы были оформлены в самые короткие сроки. Дорог был каждый день, так как птица испытывала стресс и практически ничего не ела. Все это время сотрудники WWF постоянно находились на связи с опытным орнитологом, заместителем директора Дарвинского заповедника Мирославом Бабушкиным и следовали его инструкциям по кормлению и уходу за орланом. В обсуждениях дальнейшей судьбы птицы родилось и имя для подопечного – Нарьян. Или Нарьяна, поскольку пол птицы на тот момент еще не был известен.
Через три дня на рейсовом самолете крылатого пассажира доставили в Архангельск. Так высоко орлан еще не летал – шутил сопровождавший птицу Сергей Уваров. В аэропорту Архангельска Сергея с Нарьяном встретил сотрудник местного представительства WWF России Андрей Копытов, которому предстояло везти орлана дальше на автомобиле.
«В дороге орлан вел себя спокойно, только иногда высовывал клюв в отверстия своей «темницы». Ехали почти 10 часов практически без остановок, чтобы как можно скорее доставить птицу в заповедник, где ему смогут оказать всю необходимую помощь, – рассказал Андрей Копытов, координатор проектов представительства WWF России в Архангельской области. – Численность орлана-белохвоста сокращается повсеместно, и одна из главных причин – рубка при лесозаготовках старовозрастных деревьев, которые служат этим гигантам домом. Такие крупные хищные птицы гораздо сильнее других реагируют на разрушение естественных условий обитания. Поэтому, когда люди ради забавы стреляют в этих и без того редких птиц, это преступление, которое должно быть расследовано и виновный наказан. Этому орлану повезло, его вовремя обнаружили. Надеюсь, что Нарьян поправится, снова будет летать и сможет вернуться в природу».
В тот же день уже в Череповце Нарьяну была сделана операция, а через несколько дней еще одна, длившаяся более двух часов.
«Вторая операция была очень сложная. Мы удалили из крыла две дробины и собрали с помощью стальных спиц сломанную локтевую кость. Сейчас крыло очень хитро зафиксировано специальным приспособлением, аналогичным аппарату Илизарова, — говорит Мирослав Бабушкин, орнитолог, к. б. н., заместитель директора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника. — В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое в боксе, размером 2 х 4 м, с мягкими стенками, т.к. ему нельзя ударяться о твердые предметы, чтобы не деформировать кости. Затем мы снимем с крыла аппарат и переведем птицу в вольер, где она будет тренироваться прыгать и перелетать на короткие дистанции, после этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Это единственный в России кольцевой вольер, где птица может летать без остановки по кругу, что ускоряет процесс реабилитации в пять раз».
Пока никто не может дать гарантий полного восстановления здоровья орлана и его способности к полету. Птице предстоит длительное лечение и реабилитация в Дарвинском заповеднике под наблюдением самых лучших специалистов. WWF будет следить за судьбой красавца Нарьяна и вместе со всеми надеяться на его возвращение в дикую природу.