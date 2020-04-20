Нарьян из Нарьян-Мара: как спасали краснокнижного орлана

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и последующей реабилитации решено было отправить орлана в Вологодскую область, в Дарвинский заповедник, где есть большой опыт выхаживания таких пациентов. Благодаря оперативной помощи Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, управлений Росприродназдора по Республике Коми и НАО, а также по Архангельской и Вологодской областям необходимые для транспортировки птицы документы были оформлены в самые короткие сроки. Дорог был каждый день, так как птица испытывала стресс и практически ничего не ела. Все это время сотрудники WWF постоянно находились на связи с опытным орнитологом, заместителем директора Дарвинского заповедника Мирославом Бабушкиным и следовали его инструкциям по кормлению и уходу за орланом. В обсуждениях дальнейшей судьбы птицы родилось и имя для подопечного – Нарьян. Или Нарьяна, поскольку пол птицы на тот момент еще не был известен.

Через три дня на рейсовом самолете крылатого пассажира доставили в Архангельск. Так высоко орлан еще не летал – шутил сопровождавший птицу Сергей Уваров. В аэропорту Архангельска Сергея с Нарьяном встретил сотрудник местного представительства WWF России Андрей Копытов, которому предстояло везти орлана дальше на автомобиле.