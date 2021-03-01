NASA обнаружило над российской Арктикой загадочные полосатые завитки

Исследователи NASA поделились серией изображений, сделанных спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. На снимках запечатлена река Марха в Якутии по обе стороны которой, на земле отчетливо видны странные полосы.
Как утверждают в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, странный эффект виден во все времена года, но наиболее ярко проявляется зимой, когда снег делает контрастный узор еще более резким.
Ученые не вполне уверены, что служит причиной появления этих полос и предлагают противоречивые объяснения. Известно, что участки земли, которые постоянно замерзают, оттаивают и снова замерзают, имеют странный круговой или полосатый рисунок, называемый узорчатой землей. Этот эффект возникает, когда почвы и камни естественным образом сортируются во время цикла замораживания-оттаивания.
Другое возможное объяснение — эрозия. Томас Краффорд, геолог Геологической службы США, сказал НАСА, что полосы напоминают узор в осадочных породах, известный как геология слоеного пирога.
Эти закономерности возникают, когда таяние снега или дождевые струйки спускаются с холма, раскалывая и смывая куски осадочной породы. По словам Краффорда, в процессе могут быть обнаружены плиты осадка, которые выглядят как кусочки слоеного пирога, причем более темные полосы представляют более крутые участки, а более светлые полосы — более плоские.
В соответствии с изображением выше, этот вид слоистых отложений будет больше выделяться зимой, когда белый снег лежит на более плоских участках, делая их еще более светлыми. По мере приближения к реке, где после миллионов лет эрозии отложения собираются в более однородные кучи и рисунок тускнеет, объясняет Краффорд.
Река Марха имеет протяженность 1181 км и впадает в море Лаптевых.