NASA обнаружило над российской Арктикой загадочные полосатые завитки

Исследователи NASA поделились серией изображений, сделанных спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. На снимках запечатлена река Марха в Якутии по обе стороны которой, на земле отчетливо видны странные полосы.

Как утверждают в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, странный эффект виден во все времена года, но наиболее ярко проявляется зимой, когда снег делает контрастный узор еще более резким.

Ученые не вполне уверены, что служит причиной появления этих полос и предлагают противоречивые объяснения. Известно, что участки земли, которые постоянно замерзают, оттаивают и снова замерзают, имеют странный круговой или полосатый рисунок, называемый узорчатой ​​землей. Этот эффект возникает, когда почвы и камни естественным образом сортируются во время цикла замораживания-оттаивания.