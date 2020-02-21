NASA опубликовало снимок гигантского древнего озера Сахары

Подробная информация о том, сколько времени понадобилось для сжатия озера, была опубликована в 2015 году группой британских ученых.

«Реконструированная история древнего озера Мега-Чад, когда-то являвшегося самым большим озером в Африке, позволяет предположить, что североамериканский влажный период с повышенным количеством осадков в регионе Сахары внезапно закончился около 5 000 лет назад», — писали исследователи.

Сухая область, которая в доисторические времена была покрыта водой, носит название «бассейн Боделе». Ученые обследовали ее и пришли к выводу, что еще тысячу лет назад она могла сохранять остатки влаги. Но дефицит дождей в конечном итоге привел к гибели озера. Сейчас Боделе является самым мощным источником пыли в мире. Ее частицы, насыщенные питательными веществами, пересекают Атлантику и служат естественными удобрениями для тропических лесов Амазонки.

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