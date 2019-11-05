Насекомые исчезают гораздо быстрее, чем считалось ранее

На протяжении многих лет ученые ведут подсчет численности насекомых; основные работы проходят в Германии, но эта модель характерна и для всего мира.

Насекомые – важнейшее звено поддержания равновесия в природе. Они выполняют самые разные задачи: опыляют растения, преобразовывают почву, являются «санитарами» или служат пищей для других представителей фауны. Уменьшение численности даже одного вида запускает цепь изменений, касающихся различных растений и животных. А в случае массового вымирания можно говорить о полномасштабной экологической катастрофе.