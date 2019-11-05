Насекомые исчезают гораздо быстрее, чем считалось ранее

На протяжении многих лет ученые ведут подсчет численности насекомых; основные работы проходят в Германии, но эта модель характерна и для всего мира.
Насекомые – важнейшее звено поддержания равновесия в природе. Они выполняют самые разные задачи: опыляют растения, преобразовывают почву, являются «санитарами» или служат пищей для других представителей фауны. Уменьшение численности даже одного вида запускает цепь изменений, касающихся различных растений и животных. А в случае массового вымирания можно говорить о полномасштабной экологической катастрофе.
Очередное исследование проводилось специалистами из Мюнхенского технического университета с 2008 по 2017 годы на трех сотнях участков по всей стране. Последовательно делая замеры биомассы насекомых, немецкие исследователи обнаружили ее радикальное снижение. За этот период потери в лесах составили около 40% процентов, а на лугах, особенно окруженных фермами, – 78%.
Это исследование – первое, в рамках которого рассматривались не только данные о численности популяций, но и видовое разнообразие. Удалось выяснить, что в лесных сообществах теперь встречается на 36% меньше видов (общие потери биомассы составили 41%), а для лугов эти показатели составили 34% и 67% соответственно.
Влияние сельского хозяйства на вымирание насекомых известно давно. Основная вина возлагается на пестициды: ими травятся насекомые-опылители. Свою роль играет и общее наступление человека на участки дикой природы. В результате первыми исчезают виды, которые и так были малочисленны, а за ними потери несут более крупные популяции.
При этом в лесах ситуация развивается иначе: здесь на фоне исчезновения одних видов другие начинают захватывать территорию. Этим объясняется меньшее, чем на лугах, уменьшение объема биомассы: происходит видовое перераспределение, и эффект от этого также еще предстоит изучить.
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