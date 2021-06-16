Нашествие пауков в Австралии: фото и видео

Австралийский регион Гиппсленд в штате Виктория в эти дни выглядит, как декорации к фильму ужасов: все вокруг окутано огромными массивами паутины. ]такое нередко происходит по всей планете, но явление всегда вызывает яркие реакции в соцсетях из-за своей пугающей красоты.
Arachnophobes, look away now!— 9News Perth (@9NewsPerth) June 15, 2021
Cobwebs have blanketed a town in Gippsland, after intense flooding in the area sparked a spider invasion. #9News pic.twitter.com/OuJpWHUfc4
Ученые просят не использовать против пауков инсектициды – эти животные являются важной частью экосистемы. Чаще всего они плетут паутину, чтобы поймать себе пищу, но в данном случае это, скорее, сигнал бедствия. После обильных дождей и наводнений, которые прошли в Гиппсленде, почва стала слишком влажной, и пауки, прятавшиеся под землей и листьями, спасаются бегством. Когда их слишком много, паутина превращается в «ковер».
Паук выпускает длинную прядь, ветер улавливает ее и цепляет за ближайший объект, и так животное может продвинуться наверх. После того, как членистоногое окажется в безопасности, оно найдет себе подходящее укрытие, перестанет вырабатывать лишний шелк и вернется к привычному образу жизни, а паутина спустя пару дней разрушится под действием сил природы.
В последние дни в Австралии наблюдаются погодные катаклизмы, и именно по этой причине тысячи незаметных в обычное время особей вынуждены искать новое место для жизни.