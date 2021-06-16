Нашествие пауков в Австралии: фото и видео

Ученые просят не использовать против пауков инсектициды – эти животные являются важной частью экосистемы. Чаще всего они плетут паутину, чтобы поймать себе пищу, но в данном случае это, скорее, сигнал бедствия. После обильных дождей и наводнений, которые прошли в Гиппсленде, почва стала слишком влажной, и пауки, прятавшиеся под землей и листьями, спасаются бегством. Когда их слишком много, паутина превращается в «ковер».