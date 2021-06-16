Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экомарафон «#ЯБерегуПланету»
Природа

Нашествие пауков в Австралии: фото и видео

Анастасия Баринова
16 июня 2021
200486082_600001974303092_6692278046734390731_n.jpg
Фото: xxkirakirakiraxx/Instagram
200990364_2825194001076394_4875983508156750621_n.jpg
Фото: xxkirakirakiraxx/Instagram
201418068_4035235686512239_1722079248503105036_n.jpg
Фото: doctordarkroom/Instagram
Тысячи членистоногих в панике выбрались из-под земли.

Австралийский регион Гиппсленд в штате Виктория в эти дни выглядит, как декорации к фильму ужасов: все вокруг окутано огромными массивами паутины. ]такое нередко происходит по всей планете, но явление всегда вызывает яркие реакции в соцсетях из-за своей пугающей красоты. 

Ученые просят не использовать против пауков инсектициды – эти животные являются важной частью экосистемы. Чаще всего они плетут паутину, чтобы поймать себе пищу, но в данном случае это, скорее, сигнал бедствия. После обильных дождей и наводнений, которые прошли в Гиппсленде, почва стала слишком влажной, и пауки, прятавшиеся под землей и листьями, спасаются бегством. Когда их слишком много, паутина превращается в «ковер».

Паук выпускает длинную прядь, ветер улавливает ее и цепляет за ближайший объект, и так животное может продвинуться наверх. После того, как членистоногое окажется в безопасности, оно найдет себе подходящее укрытие, перестанет вырабатывать лишний шелк и вернется к привычному образу жизни, а паутина спустя пару дней разрушится под действием сил природы. 

В последние дни в Австралии наблюдаются погодные катаклизмы, и именно по этой причине тысячи незаметных в обычное время особей вынуждены искать новое место для жизни.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Паук generic icon

Бесполезные подарки пауков-рыболовов

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Листья

Отдых в гармонии с природой: как развивается Красная Поляна