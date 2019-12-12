Нашествие ушастых медуз на Севастополь: видео

Ушастая медуза или аурелия (лат. Aurelia aurita) – вид сцифоидных из отряда дискомедуз. Диаметр купола может достигать 40 см. Щупальца усеяны стрекательными клетками, убивающими и парализующими зоопланктон и других мелких животных. При плавных сокращениях купола краевые щупальца подгоняют планктонные организмы к ротовым лопастям. При столкновении человека с медузой этого вида проблем быть не должно: эффект ожога слабее, чем от крапивы.



Ушастая аурелия способна выдерживать значительные колебания температур и солености воды, что позволило ей широко распространиться по прибрежным водам как тропического, так и умеренного поясов. Узнайте о других медузах, заполонивших акваторию Великобритании.