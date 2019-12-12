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Природа

Нашествие ушастых медуз на Севастополь: видео

Анастасия Баринова
12 декабря 2019
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Фото: Benutzer/Wikipedia
Этот вид не опасен для человека.

Жители Крыма стали свидетелями необычного массового скопления медуз в Балаклавской бухте: вода скорее напоминала белый студень. Тысячи стрекающих заполонили гавань, сгруппировавшись вблизи причала. Их плотность настолько высока, что медузы выталкивают друг друга на поверхность.

Доцент кафедры экологии и зоолологии КФУ Сергей Леонов поясняет, что миграции медуз – сезонное явление, но у этих животных «не очень эффективный способ передвижения, поэтому их легко сносит течением или ветром». По его словам, в скором времени медузы покинут бухту.

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Ушастая медуза или аурелия (лат. Aurelia aurita) – вид сцифоидных из отряда дискомедуз. Диаметр купола может достигать 40 см. Щупальца усеяны стрекательными клетками, убивающими и парализующими зоопланктон и других мелких животных. При плавных сокращениях купола краевые щупальца подгоняют планктонные организмы к ротовым лопастям. При столкновении человека с медузой этого вида проблем быть не должно: эффект ожога слабее, чем от крапивы.

 Ушастая аурелия способна выдерживать значительные колебания температур и солености воды, что позволило ей широко распространиться по прибрежным водам как тропического, так и умеренного поясов. Узнайте о других медузах, заполонивших акваторию Великобритании.