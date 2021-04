National Geographic отмечает День Земли запуском «Планеты возможностей»

Сериал состоит из четырех эпизодов. Зрители окажутся в эпицентре мира китов, смогут познакомиться с их сложной социальной структурой и понять инструменты их коммуникаций. Рассказчиком выступает актриса и защитница природы Сигурни Уивер. Сразу после премьеры, в 19:00 EDT (3:00 по московскому времени), состоится встреча с оператором сериала, известным фотографом дикой природы Брайаном Скерри. Шоу «Behind the Curtain: Secrets of the Whales» с визуальными эффектами раскроет секреты съемки, а зрители смогут задавать свои вопросы. На канале National Geographic Live будет вестись трансляция.

Площадка «Планета возможностей» объединяет важные тематические материалы, появлявшиеся на страницах National Geographic, и будет иметь многослойную структуру:

• Ядро «Планеты возможностей» – это огромный виртуальный архив, где можно будет легко найти публикации, посвященные экологическим решениям и людям, меняющим мир к лучшему.

• Еженедельная почтовая рассылка предназначена для людей, которые ищут свежую информацию о состоянии окружающей среды. Рассылка также содержит вдохновляющие истории, полезные советы и многое другое – все, что помогает в выборе осознанного экологичного пути. Подписаться на нее можно тоже на странице проекта.

• National Geographic Originals – это знаковые программы по естествознанию. Они пробуждают интерес и любовь к Земле, позволяя увидеть мир с новой точки зрения. Этот видеоконтент – важная часть платформы «Планета возможностей».

• Целям «Планеты возможностей» будет отвечать и содержание журналов: например, майский National Geographic – специальный выпуск, посвященный океанам мира. Наравне с познавательными материалами, журнал впервые включает полезные советы, чтобы дать читателям возможность внести небольшие изменения в свою повседневную жизнь и узнать, как эти изменения могут повлиять на сохранение планеты.

• Книга Secrets of the Whales с фотографиями Брайана Скерри и предисловием Джеймса Кэмерона предлагает принципиально новый взгляд на жизнь крупнейших млекопитающих. Она выпущена и поступила в продажу.

• Специальный майский выпуск National Geographic Kids Magazine также посвящен океанам. Советы о том, как защитить нашу планету, получат и юные читатели.

• Товары: полезная и практическая инициатива для каждого. Футболки GapKids из 100% органического хлопка, журнал путешествий от Moleskine, игровые комплекты STEM от Blue Marble и многое другое: каждая покупка продукции National Geographic помогает поддержать глобальную некоммерческую организацию National Geographic Society в ее работе по защите природы и просвещению в этой области.

• Подкасты: шестой сезон популярного подкаста «Подслушано в National Geographic» – это бонусный эпизод в честь Дня Земли. Можно послушать, как исследователи National Geographic Explorer ныряют с косатками и узнать больше о жизни этих морских хищников. Эпизод «Тайная культура косаток» уже доступен на National Geographic, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeart Radio, Google Podcasts и Castbox.