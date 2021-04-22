National Geographic отмечает День Земли запуском «Планеты возможностей»

National Geographic объявил о запуске новой многоплатформенной многолетней инициативы «Планета возможностей» (Planet Possible). Она должна помочь людям использовать самые свежие научные и экологические достижения, чтобы сделать нашу планету лучше и чище. Каждому экологически сознательному читателю на платформе будет предложено множество идей, которым можно следовать, чтобы идти по верному пути.
Одновременно со стартом кампании «Планета возможностй», 22 апреля на канале Disney + состоится премьера оригинального сериала National Geographic «Тайны китов» («Secrets of the Whales»). Над ним работал знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон, известный не только своими художественными фильмами: он также опытный исследователь National Geographic Explorer.
Сериал состоит из четырех эпизодов. Зрители окажутся в эпицентре мира китов, смогут познакомиться с их сложной социальной структурой и понять инструменты их коммуникаций. Рассказчиком выступает актриса и защитница природы Сигурни Уивер. Сразу после премьеры, в 19:00 EDT (3:00 по московскому времени), состоится встреча с оператором сериала, известным фотографом дикой природы Брайаном Скерри. Шоу «Behind the Curtain: Secrets of the Whales» с визуальными эффектами раскроет секреты съемки, а зрители смогут задавать свои вопросы. На канале National Geographic Live будет вестись трансляция.
Площадка «Планета возможностей» объединяет важные тематические материалы, появлявшиеся на страницах National Geographic, и будет иметь многослойную структуру:
• Ядро «Планеты возможностей» – это огромный виртуальный архив, где можно будет легко найти публикации, посвященные экологическим решениям и людям, меняющим мир к лучшему.
• Еженедельная почтовая рассылка предназначена для людей, которые ищут свежую информацию о состоянии окружающей среды. Рассылка также содержит вдохновляющие истории, полезные советы и многое другое – все, что помогает в выборе осознанного экологичного пути. Подписаться на нее можно тоже на странице проекта.
• National Geographic Originals – это знаковые программы по естествознанию. Они пробуждают интерес и любовь к Земле, позволяя увидеть мир с новой точки зрения. Этот видеоконтент – важная часть платформы «Планета возможностей».
• Целям «Планеты возможностей» будет отвечать и содержание журналов: например, майский National Geographic – специальный выпуск, посвященный океанам мира. Наравне с познавательными материалами, журнал впервые включает полезные советы, чтобы дать читателям возможность внести небольшие изменения в свою повседневную жизнь и узнать, как эти изменения могут повлиять на сохранение планеты.
• Книга Secrets of the Whales с фотографиями Брайана Скерри и предисловием Джеймса Кэмерона предлагает принципиально новый взгляд на жизнь крупнейших млекопитающих. Она выпущена и поступила в продажу.
• Специальный майский выпуск National Geographic Kids Magazine также посвящен океанам. Советы о том, как защитить нашу планету, получат и юные читатели.
• Товары: полезная и практическая инициатива для каждого. Футболки GapKids из 100% органического хлопка, журнал путешествий от Moleskine, игровые комплекты STEM от Blue Marble и многое другое: каждая покупка продукции National Geographic помогает поддержать глобальную некоммерческую организацию National Geographic Society в ее работе по защите природы и просвещению в этой области.
• Подкасты: шестой сезон популярного подкаста «Подслушано в National Geographic» – это бонусный эпизод в честь Дня Земли. Можно послушать, как исследователи National Geographic Explorer ныряют с косатками и узнать больше о жизни этих морских хищников. Эпизод «Тайная культура косаток» уже доступен на National Geographic, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeart Radio, Google Podcasts и Castbox.
Кроме того, National Geographic приглашает пользователей социальных сетей принять участие в новой кампании Share Your Spot: используя хэштег #ShareYourSpot, делитесь изображениями прекрасных уголков нашей планеты, которые приносят счастье, оптимизм и надежду!
Более 133 лет National Geographic ведет просветительскую работу, помогая людям лучше понимать окружающий мир на основе фактов, рассказов ученых, исследователей, фотографов и кинематографистов. Запущенная ко Дню Земли инициатива объединяет все важнейшие и полезные знания, которые можно реализовать на благо нашей планеты.