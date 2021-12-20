Антарктика тает на глазах
К заснеженному берегу причаливает надувная лодка, и перед взорами папуанских пингвинов, обитателей гавани Неко, впервые почти за год предстают люди.
На сушу ступает биолог Том Харт, исследователь из Оксфордского университета, а следом за ним и несколько других ученых, вернувшихся на Антарктический полуостров в январе 2021 года. Над колонией из двух тысяч пингвинов разносится гогот, когда одна из птиц, тесня сородичей, устремляется на поиски своего гнезда. Пингвины не обращают внимания на Харта, который шагает прямо к полевой камере на штативе, закрепленном камнями. Из водонепроницаемого корпуса он извлекает карту памяти.
Камера фотографировала пингвинов каждый час, от рассвета до заката, — с тех пор как четыре месяца назад они обосновались в гнездовой колонии, чтобы отложить яйца и вырастить птенцов. Это одна из почти сотни камер на полуострове тянущемся в длину на 1340 километров, а в ширину — на 70; все они «подглядывают» за гнездовыми колониями трех видов пингвинов вот уже десять лет.
Численность папуанских пингвинов на полуострове быстро выросла — во многих районах более чем втрое за минувшие 30 лет. Эти птицы расселились на юг, осваивая новые земли, которые когда-то отличались чересчур суровыми условиями. В этом деле папуанским пингвинам очень помогли гибкие стратегии поиска пищи и размножения. При этом численность других близких видов — пингвинов Адели и антарктических — во многих колониях сократилась более чем на 75 процентов.
«Грубо говоря, — объясняет Харт, — одним пингвином Адели и одним антарктическим меньше, одним папуанским больше».
Пингвины — важные индикаторы здоровья океанов. Они очень чувствительны к изменениям окружающей среды и зависят от продуктивности морей, обильности пищи. Ученые не опасаются, что пингвины Адели и антарктические пингвины исчезнут с лица земли — некоторые колонии за пределами полуострова выглядят стабильными, а кое-какие, возможно, даже растут.
«Нас тревожит, что их число сокращается так резко», — говорит Хизер Линч, эколог из Университета Стоуни-Брук в штате Нью-Йорк. Изменения численности пингвинов у берегов Антарктиды — в Южном океане — сигнал того, что экосистема нарушена.
Ледяной мир в опасности: Антарктический полуостров — одно самых быстро теплеющих мест на планете. Тепловая волна в феврале 2020 года нагрела воздух на аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса на севере полуострова до рекордных 18,3ºС — а здесь летние температуры бывают всего на несколько градусов выше ноля. Столбик термометра ползет вверх, а морской лед вокруг полуострова отступает: в 2016 году его площадь сократилась до рекордного минимума с тех пор, как в 1970-е годы начался спутниковый мониторинг изменений ледяного покрова.
Это серьезная проблема: в студеных водах обитают крохотные ракообразные — антарктический криль — на которых базируется вся пищевая цепь Южного океана.
Полчища криля служат пищей для множества других животных. Им набивают рты южные малые полосатики и горбатые киты. Его едят кальмары, рыбы и пингвины. Многие из потребителей криля сами становятся добычей хищников — морских леопардов, нападающих из водных глубин, поморников и буревестников, идущих в атаку с воздуха. Без криля экосистема рухнет.
Неизвестно, сколько криля исчезло с потеплением климата. Между тем вокруг Антарктического полуострова ведется самая масштабная добыча криля в Южном океане. Промысловые суда вылавливают свыше 725 тонн в день. Криль постоянно выкачивают из сетей, которые могут оставаться под водой по несколько недель. Рачков перерабатывают на борту, изготавливая из них продукты, богатые жирными кислотами омега-3, — например, рыбную муку на корм скоту и масло криля, используемое в качестве пищевых добавок.
По словам Линч, изменения климата и промышленный лов тесно связаны: «Морской лед отступает, и промысловые суда проникают все дальше».
В противовес этому давлению международная команда исследователей Антарктики подготовила проект создания морского охраняемого района (МОР) площадью 670 тысяч квадратных километров — почти как Техас — чтобы защитить моря вдоль западного побережья Антарктического полуострова.
Решения о создании охраняемых районов принимает Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики — организация, учрежденная в 1982 году для защиты антарктических морей в ответ на растущий коммерческий интерес к добыче криля. Комиссия действует в рамках Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году 12 государствами, которые оставили в стороне территориальные разногласия и провозгласили Антарктику оплотом мира и науки. Сегодня членами комиссии являются 25 государств и Европейский союз.
Почти два десятилетия назад комиссия обязалась покрыть Южный океан сетью МОР.
Первый такой район, утвержденный в 2009 году, взял под защиту воды у Южных Оркнейских островов в шести сотнях километров к северо-востоку от Антарктического полуострова. Второй был создан в 2016-м в море Росса, на другом конце континента. На ежегодном заседании в октябре 2021 года комиссия рассмотрела проект учреждения МОР к западу от Антарктического полуострова, а также два других проекта. (К сожалению, ни одного решения принято не было.)
Создание морского охраняемого района у западного побережья Антарктического полуострова предполагает недопуск судов, добывающих криль, в наиболее важные заповедные акватории в пределах четырех охранных зон. Самая большая из них на юге — там нет промысла, потому что она покрыта льдом. Коммерческое рыболовство будет запрещено здесь и в будущем, даже если льды растают. Планируют обозначить и зону, где криль можно будет добывать по новым правилам.
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022Подробнее об этом номере
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