Антарктика тает на глазах

К заснеженному берегу причаливает надувная лодка, и перед взорами папуанских пингвинов, обитателей гавани Неко, впервые почти за год предстают люди.

На сушу ступает биолог Том Харт, исследователь из Оксфордского университета, а следом за ним и несколько других ученых, вернувшихся на Антарктический полуостров в январе 2021 года. Над колонией из двух тысяч пингвинов разносится гогот, когда одна из птиц, тесня сородичей, устремляется на поиски своего гнезда. Пингвины не обращают внимания на Харта, который шагает прямо к полевой камере на штативе, закрепленном камнями. Из водонепроницаемого корпуса он извлекает карту памяти.

Камера фотографировала пингвинов каждый час, от рассвета до заката, — с тех пор как четыре месяца назад они обосновались в гнездовой колонии, чтобы отложить яйца и вырастить птенцов. Это одна из почти сотни камер на полуострове тянущемся в длину на 1340 километров, а в ширину — на 70; все они «подглядывают» за гнездовыми колониями трех видов пингвинов вот уже десять лет.

Численность папуанских пингвинов на полуострове быстро выросла — во многих районах более чем втрое за минувшие 30 лет. Эти птицы расселились на юг, осваивая новые земли, которые когда-то отличались чересчур суровыми условиями. В этом деле папуанским пингвинам очень помогли гибкие стратегии поиска пищи и размножения. При этом численность других близких видов — пингвинов Адели и антарктических — во многих колониях сократилась более чем на 75 процентов.

«Грубо говоря, — объясняет Харт, — одним пингвином Адели и одним антарктическим меньше, одним папуанским больше».