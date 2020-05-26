Баталии за фисташки: в Севастополе застройщик планирует срубить краснокнижную рощу

Фисташковая роща у живописной бухты Омега в Севастополе растёт уже много лет, но особое внимание она привлекла лишь год назад, когда местные жители увидели вокруг нее высокий металлический забор, ограждающий всю территорию, где растут редчайшие деревья. Сразу стало ясно – будет стройка. Обеспокоенные жители обратились в правительство города Севастополь, чтобы решить надвигающуюся проблему. На территории можно найти пять видов растений, внесённых в Красную книгу РФ, и 12 видов из Красной книги Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на эту ситуацию и поручил пересчитать редкие деревья. По изначальным данным на территории находились 450 деревьев. После непродолжительного времени поступила информация, что все краснокнижные растения хотят вырубить, чтобы застроить территорию 11-этажками и парковками. Делать это планировал застройщик ООО «СЗ „Декор”». От него и от владельца — компании «Севастопольстрой» — местные СМИ получить комментарии пока не смогли.

Территорию обследовали ещё раз — деревьев стало меньше. После повторного пересчёта их оказалось 427. По другим данным застройщик варварски уничтожил уже более сотни деревьев. «Было обнаружено некоторое количество срубленных, видимо, ранее, деревьев. Я не специалист, не могу определить точно возраст», – отмечает Денис Солодников, заместитель губернатора Севастополя.

На данный момент идёт судебное разбирательство, ведь лишь две трети уникальной земли принадлежит городу. Правительство Севастополя планирует выкупить оставшуюся часть, чтобы сохранить природное достояние и уникальный памятник города.

Вынесенное сейчас на обсуждение экологическое заключение Севприроднадзора должно стать основным аргументом в судебном деле об отмене выданного ранее застройщику разрешения на строительство.