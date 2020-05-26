Баталии за фисташки: в Севастополе застройщик планирует срубить краснокнижную рощу
Фисташковая роща у живописной бухты Омега в Севастополе растёт уже много лет, но особое внимание она привлекла лишь год назад, когда местные жители увидели вокруг нее высокий металлический забор, ограждающий всю территорию, где растут редчайшие деревья. Сразу стало ясно – будет стройка. Обеспокоенные жители обратились в правительство города Севастополь, чтобы решить надвигающуюся проблему. На территории можно найти пять видов растений, внесённых в Красную книгу РФ, и 12 видов из Красной книги Севастополя.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на эту ситуацию и поручил пересчитать редкие деревья. По изначальным данным на территории находились 450 деревьев. После непродолжительного времени поступила информация, что все краснокнижные растения хотят вырубить, чтобы застроить территорию 11-этажками и парковками. Делать это планировал застройщик ООО «СЗ „Декор”». От него и от владельца — компании «Севастопольстрой» — местные СМИ получить комментарии пока не смогли.
Территорию обследовали ещё раз — деревьев стало меньше. После повторного пересчёта их оказалось 427. По другим данным застройщик варварски уничтожил уже более сотни деревьев. «Было обнаружено некоторое количество срубленных, видимо, ранее, деревьев. Я не специалист, не могу определить точно возраст», – отмечает Денис Солодников, заместитель губернатора Севастополя.
На данный момент идёт судебное разбирательство, ведь лишь две трети уникальной земли принадлежит городу. Правительство Севастополя планирует выкупить оставшуюся часть, чтобы сохранить природное достояние и уникальный памятник города.
Вынесенное сейчас на обсуждение экологическое заключение Севприроднадзора должно стать основным аргументом в судебном деле об отмене выданного ранее застройщику разрешения на строительство.
Почему это так важно?
Как было сказано выше, на территории рощи растёт редкое декоративное дерево – фисташка туполистная. Но чем же она так уникальна?
Стоит начать с того, что возраст нынешних деревьев в роще может варьироваться от 500 до 1000 лет. Фисташка довольно капризное растение, поэтому новые деревья появляются очень редко. Данный вид сохранился лишь в немногих местах Южного берега, где им грозит опасность уничтожения в связи с развивающимся строительством. Поэтому особенно важно сделать заповедным какое-либо из этих местонахождений.
Фисташка живёт до тысячи лет. В Крыму возле средневековых поселений имеются девятисотлетние посадки этого растения. Но это древнее растение размножается очень плохо, так как плодоносит нерегулярно, с перерывом в 2–4 года, а поросль уничтожается скотом. В результате площадь под фисташкой туполистной в Крыму заметно сократилась, и в 1980 году этот вид был внесён в Красную книгу.
На стороне Красной книги
На данный момент территория огорожена высоким металлическим забором, и просто так туда не войти, так как объект строго охраняется. После нескольких безуспешных заседаний в суде правительство решило подключить общественность города – подписывать петиции и устраивать голосования, чтобы предотвратить эту проблему. Большая часть севастопольцев, особенно те, кто живёт около фисташковой рощи, подписывает петиции и голосует за сохранение уникальной территории – все хотят видеть парк-заповедник с редкими деревьями около своего дома, а не высокую многоэтажку или гостиницу. Активное голосование между жителями Севастополя ведётся в онлайн-режиме, но есть информация, что застройщик накручивает голоса, чтобы победить в опросе. Подлинность до сих пор проверяется.
Общими силами
Сейчас на охраняемой зоне все фисташки огорожены красными лентами, но пока неясно, спасёт ли это от посягательств застройщика. «То, что огорожено лентами, — это всё фисташки. Это краснокнижное растение, за уничтожение каждого можно получить суровое наказание вплоть до уголовной ответственности», – утверждает Владимир Каминский, житель дома, который находится около Фисташковой рощи.
Правительство Севастополя всеми силами пытается защитить этот ботанический памятник, поэтому был создан документ, в котором описан проект защиты фисташковой рощи в бухте Омега и присвоения ей статуса Особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Также есть электронная почта, где можно оставить свои замечания и предложения по поводу решения данной проблемы. Все письма рассматриваются и проходят проверку: sevprirodnadzor@sev.gov.ru
В связи с пандемией устраивать общественные мероприятия строго запрещается, но для людей, которые неравнодушны к этой проблеме, запустили онлайн-голосование. Для участия в общественных обсуждениях путём голосования необходимо:
- Ознакомиться с материалами общественных обсуждений.
- Скачать и распечатать лист голосования. Заполнить его, указав свои ФИО, контактные данные для обратной связи (не обязательно), отметку в графе «ЗА» или «ПРОТИВ», предложения и замечания (при их наличии), отметку о согласии на обработку персональных данных, подпись, дату заполнения.
- Скан копии заполненного листа голосования, скан копии паспорта гражданина РФ (1 стр.) направить на адрес эл.почты: oopt@sev.gov.ru.
Основная задача – сохранить и защитить уникальный и неповторимый памятник природы, который включает в себя редкие деревья, внесённые в Красную книгу. Красивые и древние растения не должны быть уничтожены по одному желанию застройщика, который хочет променять природное достояние на прибыль от стройки. Фисташковая роща одна, а других участков под высотки можно найти не так уж и мало.