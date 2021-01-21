Дикая идея: взять под охрану заповедные земли Чили и Аргентины

В 1991 году Даг Томпкинс купил заброшенное ранчо в Озерном краю Чили – эту страну он открыл для себя в молодости, разведывая места для скалолазания и катания на горных лыжах в начале 1960-х.

Тогда же, в молодости, он со своей первой женой основал марку походной одежды и экипировки The North Face, затем продал бизнес и основал невероятно успешный одежный бренд Esprit. К началу 1990-х Томпкинс продал свою долю в бизнесе и посвятил жизнь экст-ремальным видам спорта. Увлечение альпинизмом, лыжами и каякингом постепенно превратили его в защитника природы.

План по восстановлению растительности на ранчо вылился в куда более масштабную идею. Даг основал Природоохранный земельный фонд, через который приобрел еще два крупных участка неосвоенных земель – Северный и Южный Пумалин. Между ними пролегала территория под названием Уинай, принадлежавшая в то время католическому университету Вальпараисо, но университет дал согласие на продажу. Однако влиятельные политические силы, в том числе президент Чили Эдуардо Фрей Руис-Тагле, воспротивились сделке. В этот момент на сцене появилась Крис Макдивит. У Крис, недавно ушедшей с поста главного исполнительного директора бренда одежды для активного отдыха и туризма Patagonia, был капитал и убеждения – в этом они абсолютно совпали с Дагом Томпкинсом. Пара поженилась в 1994 году.