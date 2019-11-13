К водопаду Галдоридон: в Национальном парке «Алания» открылась экологическая тропа

Что такое «экологическая тропа»?
Эко-тропа — это маркированный маршрут, по которому можно пройти, попутно осматривая территорию. На ней расположены информационные стенды и арт-объекты, которые рассказывают о флоре и фауне окружающей местности.
Состоящая из десяти остановок эко-тропа «К водопаду Галдоридон» знакомит туристов с ландшафтами, редкими видами животных, живущих на территории парка (в частности с переднеазиатским леопардом), а также с памятниками историко-культурного наследия древней земли Алании. Создание нового природного маршрута в горной местности России призвано привлечь внимание к Программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, реализуемой WWF России.
Как говорят представители WWF, эко-тропа — это пример грамотного, щадящего и уважительного отношения к природе, это не разрушительный туризм, а регулируемый подход: поскольку эко-тропа находится на территории Национального Парка «Алания», чтобы сюда прийти, нужно предварительно согласовать свой приход с администрацией. Создатели надеются, что это поможет сохранить тропу в ее естественном состоянии.
Национальный парк «Алания» — где это?
Национальный парк «Алания» находится на северном склоне Центрального Кавказа, на территории Северной Осетии. Из-за того, что со всех сторон парк окружают высокие хребты, попасть сюда можно только по единственной горной дороге в долине реки Урух, через каньон Ахсинта. Парк разбит на разные зоны: заповедные, особо охраняемые, рекреационные и населенные местными жителями.
«С природоохранной точки зрения, Нацпарк „Алания“ находится на пересечении очень важных экологических коридоров. Именно поэтому так важно сохранить их связанность, в том числе для успешной реализации Программы реинтродукции переднеазиатского леопарда», — говорит директор регионального отделения «Российский Кавказ» WWF Валерий Шмунк.
Чтобы в полной мере оценить природу парка и самой Северной Осетии со всеми контрастами ее природных ландшафтов и объектов, местный экскурсовод и ученый Константин Павлович Попов настоятельно рекомендует перед посещением тропы посмотреть фильмы «Пещеры Осетии» и «Водопады Осетии». Помимо видеообзоров на водопады Северной Осетии, здесь можно найти любопытные комментарии относительно истории, флоры, фауны и отличительных особенностей каждого водопада. Например, что во мху, который обычно растет рядом с водопадами, живет микроскопическое существо тихоходка. Несмотря на свой крохотный размер (максимальная длина этого членистоногого — полмиллиметра) тихоходка просто поражает своими свойствами: как только она чувствует, что грядут тяжелые времена, она быстренько поджимает лапки, «высыхает» и впадает в анабиоз, который может длиться годами. После чего, как только обстановка меняется, она благополучно просыпается и возвращается к своей обычной жизни, перевернув лист календаря на нужную дату. Ей также не страшен полуденный зной и не требуется термобелье (которое, кстати, обязательно нужно взять с собой, если вы захотите подняться по эко-тропе в холодный сезон): тихоходка может почти 30 лет находиться под водой при температуре −20 °C, почти 2 года в жидком кислороде при −193 °C; ей также нипочем нагрев до 60–65 °С в течение 10 часов и до 100 °С в течение часа. В общем, это те еще терминаторы.
Что же касается финальной точки эко-тропы — водопада Галдоридон — то он отличается тем, что его воды не иссякают в засуху и не превращаются в лед зимой, потому что истоки реки, падением вод которой образован водопад, начинаются у ледников и каменных глетчеров. Поэтому наслаждаться этим шумящим освежающим потоком можно круглый год.
Как появилась эко-тропа?
В отличии от тихоходок, подготовленных к высадке в самых горячих точках земного шара, а может и за его пределами, состояние окружающей среды, словно вчерашний новобранец, все еще терпит поражение от вездесущего человека. Не секрет, что все больше видов диких животных оказываются под угрозой исчезновения, поэтому культура бережного отношения к миру должна воспитываться с самого детства. Именно эту идею взяли на вооружения представители Kinder©, решив рассказывать малышам о редких представителях животного мира через игрушки в Kinder© Сюрприз, представляющие исчезающие виды животных, которые нуждаются в особом внимании человека.
Это не первая эко-активность компании: ранее она уже участвовала в акциях «Час Земли» и «Экодолг», ежегодно проводимых WWF. Благодаря этому партнерству и появилась эко-тропа.
В целом ЗАО «Ферреро Руссия» уже очень давно практикует методы устойчивого развития, применяя их на своем производстве как в России, так и по всему миру. Компания ведет работу с сотрудниками на производстве, разделяет отходы, активно снижает количество несортируемых отходов, а также старается оптимизировать работу всех внутренних систем так, чтобы сделать их максимально экологичными. Недавно организация выпустила отчет, подробно рассказывающий о мерах, применяемых для снижения экологического следа. Более подробно с ним можно ознакомиться здесь.
Компания гордится тем, что приняла участие в таком важном деле, как создание эко-тропы. При этом все же считает проект «всенародным», поскольку средства на создание тропы отчислялись с продажи продукции Kinder©, а значит каждый, кто купил хотя бы одну шоколадку, внес свой вклад и теперь просто обязан посмотреть на результат своих усилий, пройдя весь путь до самого водопада «Галдоридон»!