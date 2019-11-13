К водопаду Галдоридон: в Национальном парке «Алания» открылась экологическая тропа

Национальный парк «Алания» — где это?

Национальный парк «Алания» находится на северном склоне Центрального Кавказа, на территории Северной Осетии. Из-за того, что со всех сторон парк окружают высокие хребты, попасть сюда можно только по единственной горной дороге в долине реки Урух, через каньон Ахсинта. Парк разбит на разные зоны: заповедные, особо охраняемые, рекреационные и населенные местными жителями.

«С природоохранной точки зрения, Нацпарк „Алания“ находится на пересечении очень важных экологических коридоров. Именно поэтому так важно сохранить их связанность, в том числе для успешной реализации Программы реинтродукции переднеазиатского леопарда», — говорит директор регионального отделения «Российский Кавказ» WWF Валерий Шмунк.

Чтобы в полной мере оценить природу парка и самой Северной Осетии со всеми контрастами ее природных ландшафтов и объектов, местный экскурсовод и ученый Константин Павлович Попов настоятельно рекомендует перед посещением тропы посмотреть фильмы «Пещеры Осетии» и «Водопады Осетии». Помимо видеообзоров на водопады Северной Осетии, здесь можно найти любопытные комментарии относительно истории, флоры, фауны и отличительных особенностей каждого водопада. Например, что во мху, который обычно растет рядом с водопадами, живет микроскопическое существо тихоходка. Несмотря на свой крохотный размер (максимальная длина этого членистоногого — полмиллиметра) тихоходка просто поражает своими свойствами: как только она чувствует, что грядут тяжелые времена, она быстренько поджимает лапки, «высыхает» и впадает в анабиоз, который может длиться годами. После чего, как только обстановка меняется, она благополучно просыпается и возвращается к своей обычной жизни, перевернув лист календаря на нужную дату. Ей также не страшен полуденный зной и не требуется термобелье (которое, кстати, обязательно нужно взять с собой, если вы захотите подняться по эко-тропе в холодный сезон): тихоходка может почти 30 лет находиться под водой при температуре −20 °C, почти 2 года в жидком кислороде при −193 °C; ей также нипочем нагрев до 60–65 °С в течение 10 часов и до 100 °С в течение часа. В общем, это те еще терминаторы.

Что же касается финальной точки эко-тропы — водопада Галдоридон — то он отличается тем, что его воды не иссякают в засуху и не превращаются в лед зимой, потому что истоки реки, падением вод которой образован водопад, начинаются у ледников и каменных глетчеров. Поэтому наслаждаться этим шумящим освежающим потоком можно круглый год.