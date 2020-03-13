Как стать волонтером заповедных территорий, не выходя из дома: руководство от WWF

«Сейчас дистанционных волонтеров у нас немного, но мы очень надеемся, что их будет становиться больше. Нам помогают родственники полярников, передавая архивные фотографии национальному парку, а одна девушка из МГУ обработала для нас анкеты китайских туристов и даже нашла способ с помощью друзей их перевести, – рассказал замдиректора по экопросвещению и туризму национального парка “Русская Арктика” Андрей Кунников. – Мы открыты к предложениям и свежим идеям в этом направлении, потому что помощь нужна, а доставить волонтеров к нам бывает очень сложно – в Арктике не ходят трамвайчики по расписанию и каждый раз приходится искать возможность доставить к нам волонтеров. Мы были бы рады, если бы нашлись люди, готовые разбирать фотографии из наших выездов и экспедиций – у многих сотрудников глаз замылился, и для нас снимки белых медведей или моржей это уже рутина, но для жителей больших городов такая задача может оказаться очень интересной».

Однако если у вас есть желание и возможность «поехать в поля», к этому нужно подготовиться. Для начала выберите ООПТ, куда хотите отправиться – это может быть заповедная территория, до которой вам проще добраться, место, где вы всегда хотели побывать или «дом» вашего любимого животного.

Например, чтобы помочь снежным барсам, отправляйтесь на Алтай в Сайлюгемский национальный парк, а если вам нравятся сайгаки, самые быстрые звери Европы с неземной внешностью, то связывайтесь с заповедником «Черные Земли» или с заказником «Степной» – в России эти редкие животные обитают только здесь.