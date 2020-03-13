Как стать волонтером заповедных территорий, не выходя из дома: руководство от WWF

Все больше жителей больших городов принимают решение провести отпуск в заповедных уголках нашей страны, сохраняя природу. Волонтерство на особо охраняемых природных территориях – один из способов помочь спасти планету и места обитания редких видов собственными руками, о которых WWF России рассказывает в этом году в рамках акции «Час Земли». Но для того, чтобы помочь, не обязательно ехать «в поля» – приобщиться к делу сохранению природы можно даже если вы оказались под карантином после предыдущих путешествий. Каждый может – как гласит слоган кампании «Часа Земли 2020». Узнать свое экопредназначение можно на страничке акции: пройдя небольшой тест, вы узнаете, кем предстоит стать вам – лес-мэн, заповедный капитан или другой герой.
«Каждый может помочь заповедникам, национальным паркам и другим охраняемым природным территориям, где бы они ни находились: недалеко от вашего дома, на другом конце России или в другой стране, – рассказывает директор программ WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков. – Волонтерство можно разделить на два направления. Работа непосредственно на территории: когда вы приезжаете, помогаете с обустройством экологических троп, уборкой мусора, сборе полевой информации, посадке деревьев и уходе за ними, противопожарная подготовка территорий. А также дистанционное волонтерство, которое может быть в том числе связано с вашей профессиональной деятельностью, и такое волонтерство сейчас особенно популярно. Вы можете делать это прямо из дома или из офиса. Например, помогать с дизайном, переводами, с решением юридических вопросов – это тоже чрезвычайно важно для заповедных территорий».
Кроме того, если у вас нет возможности, покинуть город, вы можете разработать для заповедной территории логотип и символику, провести анкетирование, помочь с сайтом или социальными сетями. Сейчас у заповедных территорий появляются новые потребности и чтобы идти в ногу со временем им нужна ваша помощь. О том, какая требуется помощь, можно узнать как в самом заповеднике, так и в волонтерских центрах.
«Сейчас дистанционных волонтеров у нас немного, но мы очень надеемся, что их будет становиться больше. Нам помогают родственники полярников, передавая архивные фотографии национальному парку, а одна девушка из МГУ обработала для нас анкеты китайских туристов и даже нашла способ с помощью друзей их перевести, – рассказал замдиректора по экопросвещению и туризму национального парка “Русская Арктика” Андрей Кунников. – Мы открыты к предложениям и свежим идеям в этом направлении, потому что помощь нужна, а доставить волонтеров к нам бывает очень сложно – в Арктике не ходят трамвайчики по расписанию и каждый раз приходится искать возможность доставить к нам волонтеров. Мы были бы рады, если бы нашлись люди, готовые разбирать фотографии из наших выездов и экспедиций – у многих сотрудников глаз замылился, и для нас снимки белых медведей или моржей это уже рутина, но для жителей больших городов такая задача может оказаться очень интересной».
Однако если у вас есть желание и возможность «поехать в поля», к этому нужно подготовиться. Для начала выберите ООПТ, куда хотите отправиться – это может быть заповедная территория, до которой вам проще добраться, место, где вы всегда хотели побывать или «дом» вашего любимого животного.
Например, чтобы помочь снежным барсам, отправляйтесь на Алтай в Сайлюгемский национальный парк, а если вам нравятся сайгаки, самые быстрые звери Европы с неземной внешностью, то связывайтесь с заповедником «Черные Земли» или с заказником «Степной» – в России эти редкие животные обитают только здесь.
Начинающим волонтерам, как правило, поручают простые, но важные задачи: помогать обустраивать экологические тропы или убирать мусор. Если у вас есть определенный опыт, то вас могут привлечь к более сложной работе, например, учетам численности животных, проведение научных исследований, строительные работы. А еще вы можете делать то, что уже хорошо умеете, даже если это напрямую не связано с сохранением дикой природой. Например, фотографы и видеооператоры приезжают в ООПТ, чтобы создать качественный медиаконтент для заповедной территории и пополнить свое портфолио.
Как правило, с волонтерами общаются сотрудники отделов экологического просвещения и туризма, их контакты легко найти на сайте выбранного заповедника или нацпарка. На некоторых заповедных территориях действуют целые волонтерские программы. Например, еще в 2004 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с Хинганским заповедником было инициировано движение «Хранителей аистиных гнезд».
Можно предложить и свою волонтерскую программу или привезти целую группу добровольцев. Сезон волонтерства на ООПТ начинается весной и продолжается до самой осени, но группы волонтеров набираются быстро, поэтому стоит планировать поездку заранее.