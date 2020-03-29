На Алтае впервые в России сфотографировали ирбиса крупным планом

«Я шёл по хребту по следам крупной особи, самца, который ранее не попадался на фотоловушки. Нужно было его сфотографировать для дальнейшей идентификации. — рассказывает Алексей. — Внезапно из-за скалы на меня вышла самка барса. Мы встретились взглядами практически в упор. Я остановился, как вкопанный, боясь её спугнуть. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Наконец, она легла, замаскировавшись под камень. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать».

Дикая кошка позировала человеку достаточно долго, позволив снять фото и видео. Самец обнаружился на соседней скале. Он также попал в обьектив камеры специалиста. У барсов идёт гон, и они в этот период держатся вместе.

«Гон у снежных барсов обычно проходит в феврале марте. Сейчас конец марта, поэтому мы склонны думать, что это молодая самка, которая только вошла в половозрелый возраст. Мы проанализируем сделанные фотографии и пойдем, что это за особи» — говорит Алексей.

В результате неожиданной фотосессии впервые в России получены фотографии и видеокадры редчайшей дикой кошки планеты, снятые крупным планом.

Снежный барс — один из приоритетных видов животных федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Мониторинг популяции снежного барса проходит при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России) и информационной поддержке ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

*учет проходил в кластере Сайлюгем на горе Черная на высоте 3000 метров над уровнем моря