Новый законопроект «Единой России» ставит под угрозу земли национальных парков и объектов Всемирного наследия
17 июня 2020 года депутаты партии «Единая Россия» внесли в Думу законопроект № 974393-7, который позволяет правительству как угодно изменять границы национальных парков. Российское отделение Greenpeace запустило общественную кампанию против этой инициативы.
«Если закон примут, могут пострадать как минимум 63 особо охраняемые территории, — говорит Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым территориям. — Через „Лосиный остров“ проложат шоссе, против которого не первый год протестуют жители и здравый смысл, а компания „Ташир“ возобновит незаконную стройку торгового центра в границах парка. В самых ценных участках Сочинского национального парка и в национальном парке „Самарская лука“ появятся горнолыжные трассы, а природные комплексы национального парка "Югыд ва" уничтожат в ходе разработки месторождения “Чудное”».
Многие российские национальные парки подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой находятся земли национального парка «Югыд ва» (объект ЮНЕСКО «Девственные леса Коми»), Прибайкальского, Тункинского и Забайкальского национальных парков (объект всемирного наследия «Озеро Байкал»), национального парка «Куршская коса» (объект всемирного наследия «Куршская коса»), национального парка «Бикин» (объект всемирного наследия «Центральный Сихотэ-Алинь»), национального парка «Ленские столбы» (объект всемирного наследия «Ленские столбы»).
Если закон позволит изымать земли заповедных территорий, воздействие на них усилится многократно, а Россия нарушит международные обязательства.
Сейчас в России действует закон, который запрещает изымать земельные участки заповедников и национальных парков, изменять целевое назначение земель и земельных участков, расположенных в границах национальных парков, и исключать их из федеральной собственности.
За последние семь лет было уже десять попыток отменить эти запреты.
Все они наталкивались на жесткое неприятие граждан и оказывались безуспешными. Вероятно, именно поэтому новый законопроект не обсуждался ни с общественностью, ни с представителями науки, ни со специалистами заповедного дела.
Российское отделение Greenpeace подготовило обращение в профильные комитеты Государственной думы, ответственные за рассмотрение законопроекта. Greenpeace требует отклонить закон, разрушающий заповедную систему России, и установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий.
Ссылка на петиционную страницу https://act.gp/NG-parks