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Заповедные места

Новый законопроект «Единой России» ставит под угрозу земли национальных парков и объектов Всемирного наследия

23 июня 2020
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Гроза в горах Сихотэ-Алиня, Приморский край. После внесения нового законопроекта земли национального парка «Бикин», находящегося на этой территории, теперь находятся под угрозой

17 июня 2020 года депутаты партии «Единая Россия» внесли в Думу законопроект № 974393-7, который позволяет правительству как угодно изменять границы национальных парков. Российское отделение Greenpeace запустило  общественную кампанию  против этой инициативы.

«Если закон примут, могут пострадать как минимум 63 особо охраняемые территории, — говорит Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым территориям. — Через „Лосиный остров“ проложат шоссе, против которого не первый год протестуют жители и здравый смысл, а компания „Ташир“ возобновит незаконную стройку торгового центра в границах парка. В самых ценных участках Сочинского национального парка и в национальном парке „Самарская лука“ появятся горнолыжные трассы, а природные комплексы национального парка "Югыд ва" уничтожат в ходе разработки месторождения “Чудное”».

Югыд ва
Илья Пузанов Приполярный Урал, Национальный парк «Югыд ва»

Многие российские национальные парки подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой находятся земли национального парка «Югыд ва» (объект ЮНЕСКО «Девственные леса Коми»), Прибайкальского, Тункинского и Забайкальского национальных парков (объект всемирного наследия «Озеро Байкал»), национального парка «Куршская коса» (объект всемирного наследия «Куршская коса»), национального парка «Бикин» (объект всемирного наследия «Центральный Сихотэ-Алинь»), национального парка «Ленские столбы» (объект всемирного наследия «Ленские столбы»).

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Аркадий Пашутов Самец косули бежит по дюнам Куршской косы в одноименном нацпарке Калининградской области.

Если закон позволит изымать земли заповедных территорий, воздействие на них усилится многократно, а Россия нарушит международные обязательства.

Сейчас в России действует закон, который запрещает изымать земельные участки заповедников и национальных парков, изменять целевое назначение земель и земельных участков, расположенных в границах национальных парков, и исключать их из федеральной собственности.

За последние семь лет было уже десять попыток отменить эти запреты.

Все они наталкивались на жесткое неприятие граждан и оказывались безуспешными. Вероятно, именно поэтому новый законопроект не обсуждался ни с общественностью, ни с представителями науки, ни со специалистами заповедного дела.

Российское отделение Greenpeace подготовило обращение в профильные комитеты Государственной думы, ответственные за рассмотрение законопроекта. Greenpeace требует отклонить закон, разрушающий заповедную систему России, и установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий.

Ссылка на петиционную страницу  https://act.gp/NG-parks

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