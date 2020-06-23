Новый законопроект «Единой России» ставит под угрозу земли национальных парков и объектов Всемирного наследия

17 июня 2020 года депутаты партии «Единая Россия» внесли в Думу законопроект № 974393-7, который позволяет правительству как угодно изменять границы национальных парков. Российское отделение Greenpeace запустило общественную кампанию против этой инициативы.

«Если закон примут, могут пострадать как минимум 63 особо охраняемые территории, — говорит Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым территориям. — Через „Лосиный остров“ проложат шоссе, против которого не первый год протестуют жители и здравый смысл, а компания „Ташир“ возобновит незаконную стройку торгового центра в границах парка. В самых ценных участках Сочинского национального парка и в национальном парке „Самарская лука“ появятся горнолыжные трассы, а природные комплексы национального парка "Югыд ва" уничтожат в ходе разработки месторождения “Чудное”».