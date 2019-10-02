Режим сохранения Байкала: полвека под защитой человека

Вдоль северных отрогов хребта Хамар-Дабан по берегу Байкала тянутся Транссибирская магистраль и федеральная автотрасса. С одной стороны открывается вид на озеро, а с другой – на величественные горы.

Проезжая мимо в поездах дальнего следования, я часто вглядывалась в складки и изгибы хребта. Участок Слюдянка – Мысовая, как мне кажется, самый живописный на Транссибе. И вот я выхожу примерно посередине – на станции Танхой, иду вверх к давно манящим вершинам Хамар-Дабана. Вместе со мной – фотограф дикой природы Алексей Безруков, много лет он снимает только в Байкальском заповеднике и живет тут же, неподалеку от станции. Мы поднимаемся в верховья горной реки Осиновка, к высокогорному приюту «Медвежий угол». По пути Алексей рассказывает:

– В заповеднике, на сравнительно небольшой территории, можно увидеть почти все природные зоны: дельта Селенги напоминает дельту Волги, степь – как в Прикаспии. Тундры высокогорья – как в Заполярье. И тайга тут темнохвойная, словно ты в Сибири. Да плюс ко всему Байкал – озеро, похожее на море! Короче, всего понемногу.

То и дело мой спутник останавливается, машет рукой, показывая мне знаки, которые оставляют животные.

Вот большая рябина с ободранным стволом – словно какой-то гигант пытался что-то писать здесь очень острым пером…

– Лось зимой ел, – поясняет Алексей.

– А это медведь метку оставил, – он тянется рукой к медвежьим задирам.

Переночевав в благоустроенном вагончике приюта, наутро мы совершаем небольшое восхождение в гольцы. Вдруг видим: на противоположном склоне среди кедрового стланика по снежнику идет бурый медведь. Спустя пару минут замечаем еще одного хищника: он движется по следам первого. Вскоре появляется третий, идет по тому же маршруту. Действительно, медвежий угол.