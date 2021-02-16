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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Заповедные места

Прокормить семью или защитить природу? Репортаж с полуострова Оса

Текст: Джейми Шриф; Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
16 февраля 2021
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Пара красных ара резвится на древовидном папоротнике на коста-риканском полуострове Оса. Практически во всем ареале этот вид находится под угрозой из-за утраты естественной среды обитания и нелегальной торговли, но на Осе популяция процветает – яркое свидетельство истории успеха здешних заповедников.
Фото: Дэвид Пэттин, NPL/Minden Pictures
Коста-риканский полуостров Оса был образцом в организации охраны природы. Сейчас COVID-19 проверяет его на прочность.
National Geographic Россия №206, февраль

National Geographic Россия №206, февраль

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