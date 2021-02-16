Прокормить семью или защитить природу? Репортаж с полуострова Оса

Пара красных ара резвится на древовидном папоротнике на коста-риканском полуострове Оса. Практически во всем ареале этот вид находится под угрозой из-за утраты естественной среды обитания и нелегальной торговли, но на Осе популяция процветает – яркое свидетельство истории успеха здешних заповедников.

Фото: Дэвид Пэттин, NPL/Minden Pictures