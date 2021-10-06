Стеклянные лягушки: видны насквозь
Безлунной летней ночью в предгорьях Анд на территории Эквадора крошечный самец-холостяк из семейства стеклянных лягушек восседает на листе, нависшем над рекой.
Он избрал самую выигрышную позицию для того, чтобы произвести впечатление на самку, объявляя о своем присутствии пронзительными возгласами. Однако мало выбрать подходящее место. Этот желтовато-зеленый юнец наблюдал, как ведут себя бывалые самцы, так что, заприметив бесхозную кладку икры, он не отходит от нее несколько часов подряд, делая вид, будто охраняет. И тут происходит удивительное: на притворщика начинают обращать внимание самки, по всей видимости наивно полагая, что перед ними опытный отец семейства.
Аньелет – специалист по поведенческой экологии из Бернского университета (Швейцария). Ей удалось зафиксировать что-то вроде обманной тактики самцов одного из видов стеклянных лягушек в Бразилии, и, по ее мнению, ту же тактику могут использовать представители еще как минимум двух видов в Эквадоре.
Науке известно 156 видов стеклянных лягушек, обитающих во всех уголках неотропической области, главным образом в Северных Андах и Центральной Америке. Новейшие достижения в области оптики, генетики и молекулярной биологии позволяют ученым приподнять завесу тайны, окутывающей жизнь этих крошечных древесных жителей, иные из которых меньше канцелярской скрепки.
Хуан-Мануэль Гуаясамин, специалист в области эволюционной биологии из Университета Святого Франсиска в Кито (Эквадор), за последние годы описал 56 видов земноводных, в том числе 14 стеклянных лягушек. «Этот нескончаемый труд важен, – говорит он. – Крошечные создания природы не перестают нас удивлять».
Так, самцы некоторых видов стеклянных лягушек оказались образцовыми родителями – мало кто из позвоночных может этим похвастаться. Как минимум у 24 видов самцы не только оберегают икру от хищников, но и активно заботятся о будущем потомстве – порой неделями напролет.
После того как самка откладывает икру – от двух десятков до сотни с лишним в зависимости от вида, – самец оплодотворяет их спермой. Пока зародыши развиваются, самцы некоторых видов – например, Hyalinobatrachium aureoguttatum и Hyalinobatrachium fleischmanni– восседают на кладке, увлажняя ее, пока из них не вылупятся головастики, рассказывает Джесси Дилиа, биолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
«Отец ищет росу на листьях, всасывает ее в мочевой пузырь через пронизанную кровеносными сосудами область живота, а затем переправляет влагу детенышам, – рассказывает он. – Мы не знаем, передают самцы воду вместе с мочой или через кожный покров живота».
National Geographic Россия №213, октябрь 2021Подробнее об этом номере
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