Стеклянные лягушки: видны насквозь

Хуан-Мануэль Гуаясамин, специалист в области эволюционной биологии из Университета Святого Франсиска в Кито (Эквадор), за последние годы описал 56 видов земноводных, в том числе 14 стеклянных лягушек. «Этот нескончаемый труд важен, – говорит он. – Крошечные создания природы не перестают нас удивлять».

Так, самцы некоторых видов стеклянных лягушек оказались образцовыми родителями – мало кто из позвоночных может этим похвастаться. Как минимум у 24 видов самцы не только оберегают икру от хищников, но и активно заботятся о будущем потомстве – порой неделями напролет.

После того как самка откладывает икру – от двух десятков до сотни с лишним в зависимости от вида, – самец оплодотворяет их спермой. Пока зародыши развиваются, самцы некоторых видов – например, Hyalinobatrachium aureoguttatum и Hyalinobatrachium fleischmanni– восседают на кладке, увлажняя ее, пока из них не вылупятся головастики, рассказывает Джесси Дилиа, биолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

«Отец ищет росу на листьях, всасывает ее в мочевой пузырь через пронизанную кровеносными сосудами область живота, а затем переправляет влагу детенышам, – рассказывает он. – Мы не знаем, передают самцы воду вместе с мочой или через кожный покров живота».