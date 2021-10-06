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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Заповедные места

Стеклянные лягушки: видны насквозь

Текст: Анхела Посада-Сваффорд | Фотографии: Хайме Кулебрас
06 октября 2021
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Яйца самки стеклянной лягушки Hyalinobatrachium aureoguttatum видны у нее в животе. Снимок сделан в мобильной студии.
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Самец сетчатой стеклянной лягушки (Hyalinobatrachium valerioi) пристроился на нижней стороне листа возле кладки икры во влажном карибском лесу в Пуэрто- Рико.
Эти крошечные полупрозрачные земноводные Центральной и Южной Америки горазды на сюрпризы.

Безлунной летней ночью в предгорьях Анд на территории Эквадора крошечный самец-холостяк из семейства стеклянных лягушек восседает на листе, нависшем над рекой.

Он избрал самую выигрышную позицию для того, чтобы произвести впечатление на самку, объявляя о своем присутствии пронзительными возгласами. Однако мало выбрать подходящее место. Этот желтовато-зеленый юнец наблюдал, как ведут себя бывалые самцы, так что, заприметив бесхозную кладку икры, он не отходит от нее несколько часов подряд, делая вид, будто охраняет. И тут происходит удивительное: на притворщика начинают обращать внимание самки, по всей видимости наивно полагая, что перед ними опытный отец семейства.

«Мы впервые можем засвидетельствовать подобное поведение среди лягушек и жаб», – говорит Аньелет Валенсия-Агилар.

Аньелет – специалист по поведенческой экологии из Бернского университета (Швейцария). Ей удалось зафиксировать что-то вроде обманной тактики самцов одного из видов стеклянных лягушек в Бразилии, и, по ее мнению, ту же тактику могут использовать представители еще как минимум двух видов в Эквадоре.

Науке известно 156 видов стеклянных лягушек, обитающих во всех уголках неотропической области, главным образом в Северных Андах и Центральной Америке. Новейшие достижения в области оптики, генетики и молекулярной биологии позволяют ученым приподнять завесу тайны, окутывающей жизнь этих крошечных древесных жителей, иные из которых меньше канцелярской скрепки.

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Эта недавно обнаруженная учеными стеклянная лягушка из рода Hyalinobatrachium в длину достигает не больше 2,5 сантиметра.

Хуан-Мануэль Гуаясамин, специалист в области эволюционной биологии из Университета Святого Франсиска в Кито (Эквадор), за последние годы описал 56 видов земноводных, в том числе 14 стеклянных лягушек. «Этот нескончаемый труд важен, – говорит он. – Крошечные создания природы не перестают нас удивлять».

Так, самцы некоторых видов стеклянных лягушек оказались образцовыми родителями – мало кто из позвоночных может этим похвастаться. Как минимум у 24 видов самцы не только оберегают икру от хищников, но и активно заботятся о будущем потомстве – порой неделями напролет.

После того как самка откладывает икру – от двух десятков до сотни с лишним в зависимости от вида, – самец оплодотворяет их спермой. Пока зародыши развиваются, самцы некоторых видов – например, Hyalinobatrachium aureoguttatum и Hyalinobatrachium fleischmanni– восседают на кладке, увлажняя ее, пока из них не вылупятся головастики, рассказывает Джесси Дилиа, биолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

«Отец ищет росу на листьях, всасывает ее в мочевой пузырь через пронизанную кровеносными сосудами область живота, а затем переправляет влагу детенышам, – рассказывает он. – Мы не знаем, передают самцы воду вместе с мочой или через кожный покров живота».

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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