В Якутии создан заповедник «Медвежьи острова»

Основная территория заповедника — Медвежьи острова — это шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами. Эта особенность группы островов стала одним из главных аргументов для создания заповедника на этой территории.
Проект заповедника разработан WWF России при активной поддержке Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) июня заповедник создан распоряжением Правительства Российской федерации № ХХ Новый государственный природный заповедник занимает 815 568 гектар, в том числе и более 500 тысяч гектар акватории Восточно-Сибирского моря, прилегающей к архипелагу «Медвежьи острова».
Территория заповедника включает не только острова и прилегающие акватории, но и участок нижнеколымских тундр на материке - наиболее ценные части территорий государственного природного биологического заказника Республики Саха (Якутия) «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов регионального значения «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая».
На территории заповедника отмечено 27 видов животных и 8 видов растений включенных в международную, федеральную и региональную Красные Книги.
Нижнеколымские тундры (междуречье Керемсита-Сундруна), которые отчасти вошли в территорию заповедника, являются и ключевой орнитологической территорией международного значения. Здесь проходит северная граница распространения стерха. Также на островах обитают розовая чайка, малый лебедь, чёрная казарка, белоклювая гагара, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, всего порядка 100 видов птиц (из них 22 краснокнижных). На территории нового заповедника можно встретить волка, песца, росомаху, ондатру, сибирского и копытного лемминга, отмечаются заходы дикого северного оленя, и овцебыка. В акватории обитают морские зайцы, кольчатые нерпы, заходят белухи, моржи и даже сивучи.
«Природный заповедник расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя, – говорит министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. – Финансирование заповедника будет идти из федерального бюджета».
Акватория вокруг архипелага также нуждается в защите. Здесь находятся уникальные малоизученные сообщества донных организмов, которые сохранились здесь ещё с прошлых более теплых эпох, они сформировались уже около семи тысяч лет назад. Мелководья вокруг архипелага – это также своеобразные «питомники» для молоди аборигенных рыб арктических морей.
Минувшей весной на Медвежьих островах работала якутская группа «Медвежьего патруля» WWF России. Волонтеры отправились на острова на снегоходах по льду, чтобы почитать берлоги белых медведей. За период наблюдений отмечено восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. По словам инспекторов, все звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.
Основной задачей патруля является предотвращение конфликтов между белыми медведями и людьми, но в данном случае он выполнял исследовательскую задачу.
На Медвежьих островах по меньшей мере последние триста лет не было постоянного населения и не велась какая-либо хозяйственная деятельность, и природа здесь сохранилась в первозданном виде. В 1930-х годах на острове Четырехстолбовом, который входит в состав архипелага находилась полярная станция, закрытая в конце прошлого века. Свое название остров получил по четырем столбам-кигиляхам высотой более 15 метров, расположенных на нем в момент его обнаружения.