В Якутии создан заповедник «Медвежьи острова»

Территория заповедника включает не только острова и прилегающие акватории, но и участок нижнеколымских тундр на материке - наиболее ценные части территорий государственного природного биологического заказника Республики Саха (Якутия) «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов регионального значения «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая».

На территории заповедника отмечено 27 видов животных и 8 видов растений включенных в международную, федеральную и региональную Красные Книги.

Нижнеколымские тундры (междуречье Керемсита-Сундруна), которые отчасти вошли в территорию заповедника, являются и ключевой орнитологической территорией международного значения. Здесь проходит северная граница распространения стерха. Также на островах обитают розовая чайка, малый лебедь, чёрная казарка, белоклювая гагара, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, всего порядка 100 видов птиц (из них 22 краснокнижных). На территории нового заповедника можно встретить волка, песца, росомаху, ондатру, сибирского и копытного лемминга, отмечаются заходы дикого северного оленя, и овцебыка. В акватории обитают морские зайцы, кольчатые нерпы, заходят белухи, моржи и даже сивучи.

«Природный заповедник расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя, – говорит министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. – Финансирование заповедника будет идти из федерального бюджета».

Акватория вокруг архипелага также нуждается в защите. Здесь находятся уникальные малоизученные сообщества донных организмов, которые сохранились здесь ещё с прошлых более теплых эпох, они сформировались уже около семи тысяч лет назад. Мелководья вокруг архипелага – это также своеобразные «питомники» для молоди аборигенных рыб арктических морей.