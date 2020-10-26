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Природа

Натрон – одно из самых горячих и соленых озер на Земле

Софья Демьянец
26 октября 2020
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Натрон изменяет береговую линию в зависимости от времени года и уровня воды
Фото: Wikimedia Commons
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Малые фламинго питаются здесь сине-зелеными водорослями, а розовые фламинго – личинками ракообразных
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Озеро Натрон, покрытое соляной коркой
Даже в таких экстремальных местах есть жизнь.

В северной части Танзании, на границе с Кенией, располагается озеро Натрон, воды которого крайне соленые и горячие в сравнении со всеми остальными озёрами нашей планеты. Их температура достигает 50 °C. Огромное, ранее полноводное озеро постепенно испарялось. Сейчас его глубина — менее 3 метров; длина озера достигает 57 км, а ширина — 22 км.

Удивительно, но в Натроне есть жизнь: например, здесь обитают миллионы фламинго. Это основное место размножения малого фламинго (Phoeniconaias minor) — до 75% всемирной популяции этого вида появляется на свет именно здесь.

Кроме того, в озере живут микроорганизмы, которые иногда окрашивают тонкую корку соли, покрывающую Натрон, в красный цвет.

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Wikimedia Commons Озеро Натрон, вид из космоса

Из-за своего уникального биоразнообразия территория бассейна озера Натрон включена в список заболоченных мест международного значения Рамсарской конвенции (2001). Озеро также входит во Всемирный фонд дикой природы региона Восточная Африка.

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