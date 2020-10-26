Натрон – одно из самых горячих и соленых озер на Земле

В северной части Танзании, на границе с Кенией, располагается озеро Натрон, воды которого крайне соленые и горячие в сравнении со всеми остальными озёрами нашей планеты. Их температура достигает 50 °C. Огромное, ранее полноводное озеро постепенно испарялось. Сейчас его глубина — менее 3 метров; длина озера достигает 57 км, а ширина — 22 км.

Удивительно, но в Натроне есть жизнь: например, здесь обитают миллионы фламинго. Это основное место размножения малого фламинго (Phoeniconaias minor) — до 75% всемирной популяции этого вида появляется на свет именно здесь.

Кроме того, в озере живут микроорганизмы, которые иногда окрашивают тонкую корку соли, покрывающую Натрон, в красный цвет.