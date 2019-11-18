Названы самые посещаемые заповедники России

10. Национальный парк «Таганай» (128 тысяч туристов). Парк находится на Южном Урале на территории Челябинской области. Территориальным центром парка является город Златоуст. Среди главных достопримечательностей парка – горные хребты Таганай, реликтовый ельник на горе Ицыл, группа каменных скал – «Три Брата» и Большая Каменная река. На территории парка обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, 6 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных и 14 видов рыб. Фото: Михаил Туркеев

9. Государственный природный заповедник «Кивач» (139 тысяч туристов). Заповедник площадью 10,9 тысячи га находится в Карелии. Его центр – одноименный водопад, который хорошо известен в Европе. Вода в нем падает с четырех ступеней, общая высота падения от верхнего зеркала реки Суна до нижнего – 10,7 метра. В заповеднике обитают 222 вида птиц, почти все европейские виды животных, 680 видов жуков и 1006 видов бабочек. Фото: Наталья Федосова

8. Национальный парк «Приэльбрусье» (158 тысяч туристов). Парк находится в Центральном Кавказе, в пределах Главного Кавказского и Бокового хребтов, занимая верховья рек Баксан и Малка. Его жемчужина – Эльбрус – самая высокая вершина Европы. Территория парка используется как центр горного туризма, горнолыжного спорта и экскурсионный центр. «Приэльбрусье» богато природными достопримечательностями: грандиозными водопадами, самыми высокогорными на Кавказе, в России и Европе озёрами, целебными минеральными источниками, альпийскими лугами, на которых растут и лекарственные растения. Фото: эльбруспарк.рф

7. Кавказский государственный заповедник (250 тысяч туристов). Самая большая по территории особо охраняемая природная территория в Европе. Заповедник расположен в пределах трех субъектов РФ – Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Здесь обитают редкие крупные млекопитающие: зубробизон, благородный олень, бурый медведь, западнокавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. Каждое пятое растение заповедника является эндемиком или реликтом. Фото: http://kgpbz.ru

6. Национальный парк «Плещеево озеро» (250 тысяч туристов). Парк находится в 130 км к северо-востоку от Москвы в Ярославской области, на маршруте «Золотого кольца». Находящееся здесь озеро Плещеево – один из самых живописных водоемов Центральной России. В бассейне озера современная флора представлена 790 видами растений, из них 84 вида крайне редких, нуждающихся в особой охране. Плещеево озеро – популярное место занятий кайтсерфингом и виндсерфингом (в летнее) и сноукайтингом (в зимнее время). Фото: commons.wikimedia.org

5. Национальный парк «Куршская коса» (471 тысяча туристов). Парк расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Длина косы – 98 километров, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 километра. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Куршскую косу называют птичий мост. Здесь проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов на юг Европы и в Северную Африку. В дни миграций над косой ежедневно пролетают до миллиона пернатых. На Куршской косе гнездятся 102 вида птиц. На косе действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция «Фрингилла». Фото: Victor N/flickr.com

4. Государственный заповедник «Столбы» (754 тысячи туристов). Заповедник расположен в Красноярском крае, на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов. Для туристических и рекреационных целей открыты не более 3% территории заповедника, в остальных его, закрытых, частях экосистемы представлены в естественном состоянии. Под охраной заповедника находится 828 видов растений, 213 видов птиц и 61 вид млекопитающих. Фото: Александр Нерозя

3. Сочинский национальный парк (1193 тысячи туристов). Парк находится на территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Краснодарского края, на южном склоне Большого Кавказа, на побережье Черного моря. 94 процента парка составляют земли, покрытые лесом. На территории парка отмечено 114 памятников истории и культуры от раннего палеолита до позднего средневековья: стоянки, поселения, дольменные группы, гробницы, остатки крепостей, средневековых храмов, курганные могильники. По территории национального парка проходит 48 туристических маршрутов всероссийского значения.

2. Национальный парк «Кисловодский» (1389 тысяч туристов). Парк площадью всего 9,6 квадратных километров располагается в городе Кисловодск. Парк берет начало от центра города и, постепенно расширяясь клином, уходит к юго-восточной оконечности города и далее на склоны Джинальского хребта. Достопримечательностью парка являются Красные Камни, выходящие в нескольких местах парка и представляющие собой песчаники, имеющие красно-бурую окраску и разнообразные формы выветривания. В парке обитают 217 видов птиц, 39 видов млекопитающих, 9 видов рептилий и 5 видов амфибий, 900 травянистых растений, 250 древесно-кустарниковых пород. Фото: commons.wikimedia.org