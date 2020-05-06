«Не доставайся больше никому»: жестокая любовь в мире пауков

Пауки-кругопряды (Araneidae) — многочисленное семейство, насчитывающее 3 000 видов, объединяемых в 170 родов. Немецкие ученые из Грайфсвальдского университета изучали пауков вида Larinia jeskovi, широко распространенных на территории от Сибири до Восточной Европы. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.



Согласно полученным данным, самцы Larinia jeskovi после спаривания уродуют гениталии партнерши, исключая ее участие в брачных играх в будущем. Ранее другие исследователи описывали пауков, поедающих партнера после спаривания (такая модель поведения свойственна не только черным вдовам, но также роду Micaria).



Есть виды пауков, которые просто охраняют самку, не подпуская к ней других самцов; есть пауки, затыкающие детородный орган самки своеобразной пробкой, которая не позволит совершить акт с другим партнером. Larinia jeskovi — первый известный науке вид, которому свойственно наносить женским особям необратимые увечья.